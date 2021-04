Controlli in provincia nel weekend: sanzionate 22 persone

In tutta la provincia nelle giornate di sabato e domenica, sono stati numerosissimi i controlli effettuati dalle pattuglie, dislocate sul territorio in modo capillare dalle Compagnie che dipendono dal Comando Provinciale. Complessivamente, in questo ultimo weekend in zona arancione, sono state controllate oltre 693 persone e 217 esercizi commerciali.

Nel corso di un posto di controllo, effettuato domenica pomeriggio al Passo della Cisa, i Carabinieri della Stazione di Berceto hanno sanzionato sette motocilisti, provenienti da Parma, Noceto, Collecchio e Medesano, che transitavano lungo la statale per raggiungere la Versilia. A Terenzo, ieri pomeriggio, in una casa di villeggiatura, sette ventenni sono stati multati intenti a festeggiare, con musica ad alto volume, senza rispettare la normativa anticovid.

Sabato pomeriggio i Carabinieri di Salsomaggiore sono intervenuti presso un’area verde nella località Bargone, a seguito di numerose segnalazioni di residenti della zona, che riferivano di assembramenti nella zona verde attrezzata. La pattuglia, raggiunta la località, ha effettivamente identificato quattro giovani ventenni che si godevano il pomeriggio senza rispettare le misure di distanziamento. I ragazzi, tutti residenti nella provincia di Reggio Emilia, venivano sanzionati ai sensi della normativa sanitaria in quanto non avevano una valida motivazione per trovarsi nella località termale.

I Carabinieri della Stazione di Roccabianca, intervenuti in un bar di quel luogo, hanno contravvenzionato 4 clienti che, alla vista dei militari, tentavano invano di nascondere i bicchieri sotto al tavolo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma