Controlli sulla statale della Cisa: multati 10 motociclisti per comportamenti pericolosi

Sabato e domenica i Carabinieri hanno predisposto sulla Cisa diversi posti di blocco a scopo soprattutto preventivo, per consentire a tutti, motociclisti e non di godere delle bellezze del paesaggio in sicurezza.

*******

Nel week end appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, con l’impiego di pattuglie dipendenti dalla Compagnia, con competenza sulla Sp 62 e con il supporto delle ato veloci del Nucleo Radiomobile hanno effettuato vari posti di controllo lungo la Statale della Cisa per prevenire incidenti e controllare il rispetto della normativa del Codice della Strada soprattutto da parte dei motociclisti che la domenica affollano la strada. I Carabinieri hanno controllato lungo tutta la tratta, da Fornovo fino ad arrivare al “passo”, oltre 80 motociclisti.

Nell’occasione, sono state contestate 10 infrazione al codice della strada in ordine a sorpassi in curva, velocità pericolose, pneumatici consumati oltre il limite consentito, con conseguente decurtazione di un totale di 15 punti e sanzioni amministrative per un totale di 988,00 euro.

I controlli effettuati con l’etilometro, invece, hanno dato tutti risultato negativo accertando così che tutti i centauri alla guida non avevano assunto alcolici.

L’attività su detta arteria e su tutte quelle maggiormente frequentate da veicoli a due ruote, proseguirà con intensificazione dei controlli sempre con l’intento di garantire la sicurezza di tutti.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma