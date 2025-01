Convegno sul ruolo dell’addetto ai servizi di controllo al Palazzo del Governatore

Nell’epoca delle baby gang, del disagio giovanile e delle crescenti criticità legate alla gestione della movida, le pubbliche amministrazioni italiane si trovano di fronte a sfide sempre più complesse per garantire sicurezza e decoro nelle aree urbane.

Numerosi sono stati gli interventi e le soluzioni proposte, ma solo una sta emergendo come particolarmente efficace per contrastare le problematiche causate da Baby Gang o da quelle derivanti dalla Movida, ed è quella che prevede l’impiego degli Addetti ai Servizi di Controllo dipendente di agenzie di sicurezza privata autorizzate dalle Prefetture.

Gli addetti ai servizi di controllo emergono quindi come figure centrali e insostituibili per il presidio del territorio e il controllo delle dinamiche sociali, specialmente durante eventi pubblici e nelle zone di aggregazione notturna.

L’evento in programma venerdì 24 gennaio presso il Palazzo del Governatore di Parma, organizzato dall’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria (AISS) l’associazione che per prima in Italia nel 2017 avviò il primo progetto pilota con il Comune di Pordenone che prevedeva l’utilizzo degli Addetti ai Servizi di Controllo.

Il Convegno intende quindi dopo anni di utilizzo degli ASC, approfondire il valore del contributo di questi professionisti, mettendo a confronto esperienze e strategie adottate nei diversi contesti territoriali italiani. Con la loro formazione specifica, gli addetti ai servizi di controllo rappresentano un importante ausilio per le pubbliche amministrazioni, non solo in termini di sicurezza, ma anche come mediatori capaci di prevenire conflitti e disagi attraverso un approccio equilibrato e professionale.

Parteciperanno all’Evento oltre al Sindaco di Parma Michele Guerra, Gian Guido Nobili responsabile per la Regione Emilia-Romagna delle politiche per la sicurezza urbana Integrata, l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli e gli assessori De Vanna e Vernizzi del comune di Parma, promotori di iniziative sul territorio che hanno visto con successo l’impiego degli Addetti ai Servizi di controllo. Interverranno esperti del settore come la Prof.ssa Sonia Stefanizzi dell’Università la Bicocca di Milano e gli operatori delle unità di Strada del Comune di Parma oltre al direttore della TEP Davide Mezzadri.

Tra gli interventi quello di Piergiorgio Nassisi Commissario Polizia locale di Bologna e Antonio Vinci Direttore di Confesercenti Parma e Claudio Franchini ASCOM Parma.

Un momento di dialogo e confronto per riflettere sul loro ruolo strategico, sulla necessità di una sempre maggiore integrazione con le politiche di sicurezza urbana e sulla risposta collettiva alle sfide poste dalla società contemporanea. Un’occasione per discutere soluzioni operative e promuovere una visione condivisa per il futuro della sicurezza urbana.

Ad aprire e chiudere i lavori il Presidente dott Franco Cecconi e il responsabile per la provincia di Parma dell’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria Francesco Lavagetto dell’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria.