Corcagnano: inaugurato il nuovo campo da Basket e sistemato il campo da calcio

Nuova vita per l’area verde di via Tomba a Corcagnano con progetto atteso dalla comunità e condiviso dall’amministrazione comunale che è intervenuta, con un progetto integrato per la realizzazione di un nuovo campo da basket, la sistemazione di quello da calcio e dell’arredo urbano funzionale all’area stessa a servizio della frazione.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sport Marco Bosi che ha dichiarato: “Questo progetto si inserisce nel più ampio piano di attrezzature nei parchi inserito all’interno dello sport plan e presentato lo scorso maggio. L’obiettivo è quello di garantire spazi per lo sport destrutturato, rispondendo a una domanda di sport che le ricerche effettuate dimostrano essere in costante crescita”.

L’assessore al Verde Pubblico ed ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, ha sottolineato: “Questo intervento rappresenta un ulteriore impegno dell’amministrazione comunale nella direzione di rafforzare e consolidare la vivibilità dei quartieri ed in particolare delle frazioni. In questo caso siamo a Corcagnano dove, grazie a un investimento di 45 mila euro, abbiamo assicurato delle attrezzature ludico sportive che garantiscono ai giovanissimi di questa frazione ed anche delle più vicine di poter trascorrere del tempo libero in una condizione di sicurezza nel proprio quartiere. L’intervento, inoltre, rappresenta un ottimo esempio di lavoro intersettoriale tra lavori pubblici, manutenzioni e Settore Sport del Comune di Parma”.

Si tratta di un intervento importante che favorisce la pratica dello sport, la crescita e la formazione dei giovani e la socializzazione per gli abitati della frazione di Corcagnano che frequentano l’area stessa.

Il Comune ha stanziato circa 45 mila euro per la realizzazione del nuovo campo da basket, la riqualificazione di quello da calcio e di due panchine.

La realizzazione della nuovo campo da basket ha comportato la rimozione e lo smaltimento dell’asfalto che ricopriva l’area.

È stato gettato un fondo in cemento alla base del campo su cui è stata posta una pavimentazione in gomma colata e resine anti caduta su una superficie di 165 metri quadrati. I lavori sono stati completati con la posa di impianto da basket con struttura in acciaio e tabellone regolamentare in resina. A completamento dell’intervento, la posa di una rete para palloni e dei pali e plinti di fondazione.



La riqualificazione del campo calcetto ha previsto la fornitura e la posa di due porte da calcetto in acciaio – modello regolamentare- a sezione rotonda di tre metri per due, delle reti in polietilene e la rimozione di una ceppaia presente nell’area da adibire a campo da calcetto.