Correggio500 apre anche al monastero di San Giovanni la biglietteria e il bookshop

Correggio500 propone un muoversi nella bellezza di Parma, un percorso che si organizza e si adatta agli esiti di questa iniziativa inedita. Correggio500, infatti, non rappresenta solo il primo percorso multimediale dedicato all’artista, ma ha aperto, per la prima volta, gli spazi della comunità monastica benedettina di San Giovanni ad un evento dedicato al grande pubblico.

Dopo aver istituito un canale diretto con le scuole per le prenotazioni (che si effettuano scrivendo alla mail correggio500@comune.parma.it), dal primo novembre, sarà attiva un’ulteriore biglietteria all’ingresso del Monastero di San Giovanni.

Negli orari di apertura dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni tranne il martedì, i visitatori troveranno un servizio di reference-bookshop all’ingresso della tappa di San Giovanni. Il percorso è stato visitato da tantissimi parmigiani e turisti di cui molti internazionali.

Il Comune non può che ringraziare la Comunità benedettina di Parma e il dipartimento regionale del demanio, per la collaborazione e la partecipazione che hanno offerto a questo progetto che ha avuto iter autorizzativi non semplici e che ha dovuto risolvere diversi problemi tecnici vista la particolarità del luogo interessato.

Oltre a quelle di Iattanze e Camera di San Paolo si aggiungerà dall’1° novembre questo nuovo punto di biglietteria, in tempo per sostenere i mesi più impegnativi con le scolaresche e le occasioni offerte dalle vacanze natalizie.