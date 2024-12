Da oggi è in vigore il nuovo codice della strada: dal 16 al 22 dicembre controlli a tappeto della Polizia Stradale

Partono i controlli a tappeto della Polizia stradale su tutte le strade e autostrade del paese per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica. È un’iniziativa europea “Alcohol&Drugs” organizzata da Roadpol – European roads policing network.

Le giornate di controlli si terranno in particolare dal 16-22 dicembre 2024.

L’obiettivo dell’operazione contro la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche o dovuta all’assunzione di droghe, è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d’azione europeo 2021 – 2030 con l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.

Ricordiamo che dopo il via libera di Camera e Senato le norme del nuovo Codice della Strada entrano ufficialmente in vigore oggi, sabato 14 dicembre.

La tolleranza è zero per chi guida in stato di ebbrezza: se il tasso è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si ha una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con doppia sanzione, detentiva e pecuniaria, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Infine, se il tasso alcolemico supera gli 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria e sospensione della patente da uno a due anni.

Oltre al giro di vite su alcol e droga al volante la stretta riguarda anche chi guida col telefonino, chi abbandona gli animali in strada e poi ci sono tante novità che riguardano i monopattini.