“Dall’Alabastro allo Zenzero”: il 12 e 13 luglio a Montechiarugolo, la XXIV edizione del mercatino di artigianato artistico

Venerdì 12 e sabato 13 luglio, dalle 19.30 alle 24, il borgo di Montechiarugolo si accende con le luci e i colori del mercatino di artigianato artistico, prodotti naturali e biologici.

Un appuntamento consolidato, giunto ormai alla sua 24.ma edizione e che richiama ogni anno centinaia di visitatori.

Nel mercatino saranno presenti oggetti di artigianato artistico come bigiotteria etnica, lampade, decorazioni floreali e piante sempreverdi, oggetti realizzati con legno di recupero, cartapesta o con tecniche artigianali come ricamo e uncinetto, profumi e candele.

Sarà inoltre presente un’ampia offerta di prodotti naturali e biologici come miele, erbe, spezie e tisane, zafferano, saponi ed oli essenziali.

“Dall’Alabastro allo Zenzero giunge quest’anno, all’insegna dell’allegria, alla sua XXIV edizione. La formula continua a rinnovarsi, per essere sempre diversa pur mantenendo come filo conduttore la valorizzazione dei prodotti tipici e della fantasia dei nostri artigiani. Il tutto sarà rallegrato da momenti musicali con la simpatia dei Rumba Pesa e degli Ottoni Matildici, seguiti da DJ set. Tutti gli spettacoli e l’intrattenimento per i più piccoli sono ad accesso libero e gratuito – ha dichiarato Giuseppe Meraviglia, assessore alla Promozione Turistica e Culturale -“.

Il programma completo dell’evento prevede:

venerdì 12 luglio 2024 dalle 19.30 apertura mercatino, punti ristoro in piazza Mazzini, area giochi a cura di Energia Ludica in Piazzale San Quintino e, in via Liberazione, Oltrepassaparola En Plein Air.

Alle 20 al Palazzo Civco, inaugurazione della mostra fotografica “C’era una volta a Monc’rùggol” a cura dell’associazione M.U.E.T.

Dalle 20.30:Musica dei Rumba Pesa, spettacolo itinerante con il tandem; a seguire Dj Set.

Alle 21 spettacolo del Mago Luca.

Visite guidate al castello di Montechiarugolo (info https://www.castellodimontechiarugolo.it/)

Sabato 13 luglio 2024 dalle 19.30: apertura mercatino, punti ristoro in piazza Mazzini, area giochi a cura di Energia Ludica in Piazzale San Quintino e in via Liberazione Oltrepassaparola En Plein Air.

A Palazzo Civico sarà possibile visitare la mostra “C’era una volta a Monc’rùggol” a cura dell’associazione M.U.E.T.

Dalle 20.30, musica itinerante nel Borgo con gli Ottoni Matildici, a seguire Dj Set.

Alle 21 lo spettacolo del Bollaio Matto.

Visite guidate al castello di Montechiarugolo (info: https://www.castellodimontechiarugolo.it/)

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.

INFO: www.visitmontechiarugolo.it – 0521 687736-59