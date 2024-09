Dall’Unipr contributi per le spese sanitarie per studentesse e studenti fuorisede

Dall’Università di Parma arrivano contributi per le spese sanitarie destinati a studentesse e studenti fuori sede. Con la finalità di promuoverne l’inclusione, l’Ateneo ha infatti emanato un bando riservato a fuori sede regolarmente iscritti all’anno accademico 2024/2025 e con Isee 2024 valido per il diritto allo studio universitario non superiore a 20mila euro.

Il fondo complessivo a disposizione è di euro 83.211 euro. I contributi saranno erogati in base alla posizione in graduatoria e fino a esaurimento del fondo.

“Vogliamo essere accanto alle studentesse e agli studenti fuori sede, che tra l’altro costituiscono una percentuale rilevante della nostra utenza – spiega il rettore Paolo Martelli – e questa, insieme ad altre che mettiamo in campo, è una misura concreta per esserlo. Mi fa piacere sottolineare che si tratta di un intervento che non riguarda la loro vita strettamente accademica, cioè i loro studi, e che rientra nell’idea di fondo dell’accogliere, una delle nostre direttrici principali: anche in questo modo l’Ateneo è accogliente nei confronti delle studentesse e degli studenti, cercando di stare al loro fianco nella loro quotidianità e quindi anche nella vita extra-universitaria”.

Tra i requisiti necessari per partecipare al bando: essere iscritti all’Università di Parma per l’a.a. 2024/2025 dal secondo anno ed entro il primo fuori corso a corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico; risiedere (candidate/i o il loro nucleo familiare) in una Regione diversa dall’Emilia-Romagna o all’estero; avere conseguito cfu (crediti formativi universitari) dal 1° novembre 2023 al 10 agosto 2024; appartenere a un nucleo familiare con un Isee 2024 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore a 20mila euro.

La quota del fondo sarà distribuita sulla base del punteggio in graduatoria. Il punteggio è determinato in base al merito (cfue media ponderata) e alla condizione economica individuata dall’Isee.

La domanda per la partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online collegandosi all’indirizzo http://www.idem.unipr.it/secure/fuorisede_iscrizionessn_2024 dal 16 settembre al 15 ottobre 2024 (ore 12).

Tutti i dettagli sul sito di Ateneo, nella pagina “Bandi e premi”: https://www.unipr.it/bandi-e-premi

Info: sertasse@unipr.it