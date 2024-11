Dániel Kiss dell’Università di Barcellona alla “Lectura Catulli Parmensis” 2024

Sarà il docente dell’Università di Barcellona Dániel Kiss il protagonista della V Lectura Catulli Parmensis, organizzata dal Laboratorio Centro Studi Catulliani dell’Università di Parma (Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali – DUSIC).

Recentiores non semper deteriores? Questioni di metodo e prassi il titolo della lezione, in programma per mercoledì 20 novembre alle 16.30 nell’aula H del Plesso d’Azeglio.

La lezione si terrà nell’àmbito dell’Insegnamento di Didattica della lingua e della cultura latina (docente Mariella Bonvicini) per il corso di laurea magistrale in Lettere classiche e moderne.

L’iniziativa è rivolta a tutta la comunità accademica ma anche a docenti, studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e a tutte le persone interessate. Sarà possibile la partecipazione a distanza tramite la piattaforma Teams a questo link.

Alla prima edizione della Lectura Catulli Parmensis, che si è tenuta il 15 dicembre 2021, ha partecipato Giuseppe Biondi, professore emerito dell’Università di Parma, direttore della rivista Paideia e del Laboratorio Centro Studi Catulliani, con la lettura Catullo elegiaco, un archetipo della cultura europea. Nella seconda edizione (29 novembre 2022) Alfredo Mario Morelli dell’Università di Ferrara, studioso di Catullo, referee ordinario del Laboratorio Centro Studi Catulliani, ha proposto Il tema della domus nel carme 68 e un vexatissimus locus (Catull. 68,159). Nella terza edizione (13 dicembre 2023) Silvia Condorelli dell’Università Federico II di Napoli ha tenuto la relazione Intersezioni. Per una lettura del carme 64. Nella quarta edizione (4 aprile 2024), dedicata alla memoria di Giovanni Cipriani, è stato presentato il volume Catullo, Canti (Rusconi Libri, 2023) alla presenza delle due curatrici Grazia Maria Masselli (Università di Foggia) e Dalila D’Alfonso.

Per prenotazioni:

Laboratorio Centro Studi Catulliani, tel. 0521.906693, e-mail simone.gibertini@unipr.it