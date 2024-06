Delegazioni Ascom incontrano i candidati sindaco a Collecchio e Monchio

La delegazione Ascom Collecchio incontra le candidate sindaco per le amministrative 2024

La Delegazione Ascom Collecchio ha incontrato le candidate Sindaco di Collecchio per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Alle due candidate Maristella Galli (Collecchio insieme) e Patrizia Caselli (Viva Collecchio) è stato consegnato il Documento Proposta firmato dal Consiglio di Delegazione Ascom Collecchio (nella foto insieme al Presidente Mauro Alinovi).

“Una preziosa occasione di confronto per portare all’attenzione delle candidate sindaco quelli che sono i dati sul commercio, sui servizi e sul turismo del nostro territorio, ma soprattutto le proposte dei commercianti finalizzate ad un continuo miglioramento di Collecchio, della sua sicurezza, attrattività e vitalità, attraverso la promozione e la valorizzazione del territorio”.

La delegazione Ascom incontra il candidato sindaco di Monchio Roberto Bruni

Si è tenuto presso la sala civica “Don Bosco” di Monchio delle Corti l’incontro pubblico con il Candidato Sindaco Bruni Roberto (Futura Monchio) sui temi del commercio e della valorizzazione del Comune, organizzato dalla Delegazione di Ascom Parma.

“Ringrazio il candidato Sindaco per la disponibilità e tutti i presenti per aver partecipato attivamente, valorizzando ancora di più il momento della consegna del Documento proposta elaborato dal Consiglio di delegazione di Ascom al candidato sindaco – afferma la Rappresentante di Monchio delle Corti Raffaella Olivieri. La crescita del nostro comune passa anche dal commercio e dalle sue attività e siamo pronti a collaborare per realizzare alcune delle proposte presentate, come quella della possibilità di nuovi eventi e iniziative utili a richiamare grandi masse di partecipanti e la possibilità di incentivare il commercio locale mettendo a disposizione bandi comunali a favore del territorio”.