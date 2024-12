Denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere

La Polizia di Stato di Parma nel pomeriggio di ieri ha identificato e denunciato un 27enne di nazionalità tunisina per il reato di lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

A seguito dei fatti occorsi in data 05 dicembre u.s, relativamente all’aggressione avvenuta in via Verdi ai danni di due fratelli cittadini tunisini, rispettivamente di 31 e 23 anni, gli operatori delle volanti, nell’immediatezza del fatto, indentificavano e denunciavano uno degli autori dell’aggressione, un cittadino tunisino 34enne con numerosi precedenti di polizia, per il reato per lesioni aggravate in concorso.

La successiva attività di indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile, finalizzata a ricostruire l’accaduto e ad individuare i corresponsabili dell’aggressione, consentiva di identificare un altro dei coautori dell’aggressione.

Ieri pomeriggio infatti i poliziotti, dopo aver effettuato numerosi riscontri ed ascoltato le parti, hanno denunciato un 27enne tunisino con precedenti di polizia per reati contro la persona, gravemente indiziato dei reati di lesioni aggravate in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Dall’attività di indagine è emerso che quest’ultimo, ha partecipato all’aggressione e armato di un bastone ferrato avrebbe ripetutamente colpito una delle vittime.

Sono in corso di sviluppo ulteriori indagini, per identificare gli altri autori dell’aggressione.