Diga di Vetto, la posizione dei consiglieri regionali Ugolini e Mastacchi (Rete Civica): “Opportunità fondamentale”

“L’accelerazione che il ministro delle Infrastrutture Salvini vuole dare alla realizzazione della diga di Vetto è molto importante. Speriamo che la Regione non perda un’opportunità fondamentale per le province di Reggio Emilia e Parma”. Esordiscono così Elena Ugolini e Marco Mastacchi, rispettivamente presidente e consigliere del gruppo assembleare Rete Civica – Elena Ugolini Presidente.

“Il progetto – proseguono – pensato negli anni ’60 e definito urgente sin dal 1987 è stato bloccato dopo il primo avvio delle opere, nell’89”.

“La diga può garantire acqua potabile e priva di nitrati per migliaia di cittadini (una recente ricerca di GreenPeace dimostra che la provincia di Parma è settima in Italia per tasso di nitrati); rispondere alle esigenze idriche dei terreni agricoli, raccogliere le acque in caso di eventi atmosferici estremi e consolidare un fronte montano pieno di frane garantendo anche il rilascio delle acque nei periodi di maggiore siccità”.

“Non si può tacere il fatto che, se la diga fosse già stata costruita, non avremmo avuto, ad esempio, la disastrosa alluvione che devastò Lentigione e il suo circondario nel dicembre del 2017”.

“Portare a termine il manufatto, inoltre, aprirebbe alla possibilità di realizzare una centrale idroelettrica da oltre 100 milioni di kilowatt, in grado di provvedere al fabbisogno di tutta la Val d’Enza.

Attualmente la realizzazione del Documento per definire le alternative progettuali è stata affidata con un bando alla ditta Di Giuseppe di Chieti, poi “il pallino” passerà alla Regione. È importante la celerità dei passaggi, ma è ancora più importante tener conto delle esigenze attuali per poter realizzare un’opera che serva veramente al territorio. Un invaso che non raggiunga i 150 milioni di metri cubi d’acqua, ai quali andrebbero sommati ulteriori 30 di laminazione potrebbe rivelarsi uno speco di risorse”.

“La Regione aveva già risposto positivamente a una risoluzione fatta da Rete Civica nella scorsa Legislatura sulla diga di Vetto: chiediamo che prevalga l’interesse dei cittadini e dei territori e vi sia la massima collaborazione con il Governo per la realizzazione di quest’opera – concludono i consiglieri regionali”.