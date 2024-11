Domenica 17 novembre “Il Cuoco e il Contadino… in tour” al Museo del Salame Felino

Prosegue il tour de “Il Cuoco e Il Contadino” nei Musei del Cibo della nostra provincia. La nuova tappa è in programma domenica 17 novembre al Museo del Salame Felino, che ha da poco inaugurato la nuova sede (Via Giosuè Carducci, 11 – Felino) all’interno di un’antica corte rustica del XIV secolo in centro al paese, dove scoprire la storia di uno dei simboli della salumeria italiana e il suo forte legame con il territorio, in sintonia con l’iniziativa promossa da Confagricoltura Parma e Parma Quality Restaurants, anche grazie alla collaborazione di Ais Parma.

Come sempre la giornata si apre alle 15.30 con il laboratorio per bambini “Sapori di spezie” che condurrà i più piccoli ad approfondire usi e curiosità di queste sostanze aromatiche, a partire dai grani di pepe che troviamo spesso nelle fette di salame e immergersi così in un fantastico mondo fatto di odori e sapori che vengono da lontano. E alla fine, armati di mortaio e pestello, ogni bambino potrà creare il suo personalissimo mix da portare a casa. Il laboratorio (consigliato per 5-10 anni) è gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite App Parma Welcome. Info IAT Parma 0521 218889 tutti i giorni, ore 10-19.

Mentre i bimbi saranno impegnati con il laboratorio, sempre alle 15.30, gli adulti potranno partecipare alla visita guidata gratuita al museo, organizzato in sette sezioni, fra testimonianze storiche ed archeologiche, tradizioni, curiosità, gastronomia e commercio dell’apprezzato insaccato.

Il programma prosegue alle ore 16 con la tavola rotonda “Salame Felino, un’antica arte che parla di tradizione e territorialità” moderata dalla giornalista enogastronomica Simona Vitali. Insieme a lei porteranno il proprio contributo alla discussione: Umberto Boschi, presidente del Consorzio Salame Felino IGP; Tiziana Sfriso, imprenditrice agricola; Giacomo Piroli, selezionatore prodotti tipici; Debora Conciatori, vicesindaco del Comune di Felino; Andrea Pesci, chef Parma Quality Restaurants.

Gran finale, alle 17.15, con lo show cooking dello chef Pesci, dell’Osteria Stazione di Felino, che valorizzerà il salame attraverso alcuni finger food, in un gioco di tipicità e creatività. Gustosi assaggi da assaporare abbinati all’Amadei Brut Rosè dell’Azienda Agricola Amadei, servito e raccontato per l’occasione dal sommelier Ais Dario Garbarini.

L’iniziativa “Il Cuoco e Il Contadino… in tour” è gratuita e aperta a tutti.

Info: www.museidelcibo.it – www.parmaqualityrestaurants.it – www.confagricoltura.org/parma