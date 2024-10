“Donne dell’ombra”, primo podcast del Sistema Bibliotecario della provincia di Parma

È disponibile gratuitamente online “Donne dell’ombra”, il primo podcast prodotto dalle Biblioteche comunali aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale che racconta le storie di alcune guaritrici dell’Appennino tosco-ligure-emiliano, figure misteriose e mistiche, rappresentanti di un’antica tradizione.

I podcast (registrazioni audio) sono ideati e narrati da Mario Ferraguti, scrittore e autore di numerosi libri fra cui “La lepre e la luna” (Exorma Edizioni), da cui sono tratti alcuni passi degli episodi. “Donne dell’ombra” è realizzato da Echo Media.

I cinque episodi (“Il viaggio”, “Le guaritrici”, “I mali”, “Le parole”, “Il rito”) ripercorrono un viaggio, una ricerca che parte dall’esperienza personale del dolore fisico e arriva in Appennino, sulle tracce di chi ancora guarisce attraverso gesti, simboli e parole. È un mondo sorprendentemente vivo e potente, in cui i riti, tramandati in gran segreto da generazioni, si incastonano con semplicità nella cultura contadina e rurale.

“Donne dell’ombra” è la prima esperienza con cui le Biblioteche comunali aderenti al Sistema Bibliotecario della provincia di Parma, coordinate dal Comune di Parma, intraprendono un percorso che, partendo da opere letterarie di autori locali, mira a nuove azioni di promozione alla lettura, anche attraverso canali innovativi come podcast ed edizioni digitali.

Il podcast è disponibile gratuitamente su Spotify, Spreaker e nella Biblioteca digitale Emilib. I cittadini e le cittadine che hanno bisogno di supporto per scaricare il podcast, possono rivolgersi al centro di facilitazione digitale della Biblioteca Civica (vicolo Santa Maria n. 5), prenotando un appuntamento per assistenza dedicata secondo le modalità previste dal servizio.

Link a a “ Donne dell’ombra ” su Spotify.

Link a “ Donne dell’ombra ” su Spreaker.