Due nuove attrezzature per l’ambulatorio oncologico della Casa della Salute di Langhirano

L’associazione The Angels Valparma ODV ha donato un carrello e un frigorifero per farmaci, grazie alla raccolta fondi in memoria di Enore Paoletti

Nella Casa della Salute di Langhirano dell’Azienda Usl si è svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di due nuove attrezzature per l’ambulatorio oncologico, da parte dell’Associazione The Angels Valparma Odv. Si tratta di un frigorifero per la conservazione dei farmaci e un carrello per le medicazioni e la distribuzione dei farmaci, in memoria di Enore Paoletti, allenatore della Langhiranese Calcio.

“The Angels sono di casa qui – ha rimarcato Giovanni Gelmini, direttore del distretto Sud-Estdell’Azienda Usl di Parma – Quest’anno sono stati un supporto significativo per la Casa della Salute e per il Centro Cure Progressive, con una precedente donazione”.

“Le volontarie dell’associazione The Angels sono veramente sempre molto presenti ed attente nella proposta di iniziative – ha affermato Nicoletta Piazza, direttrice delle Cure primarie del distretto Sud-Est – Le due nuove attrezzature sono importanti per consentirci di condurre questa attività con la massima qualità”.

“Il ringraziamento va a tutte le persone che hanno donato anche un solo euro per fare tutto questo – ha sottolineato Susy Pasini, presidente di The Angels Valparma Odv – In particolar modo quella di oggi è stata una raccolta fondi per Enore Paoletti, allenatore della Langhiranese calcio, una persona di grandi valori, che si è fatta voler bene e che ha lasciato un segno. I due presidi, il frigorifero e il carrello, sono stati intitolati in sua memoria”.

“Ringrazio Susy e l’associazione The Angels, perché dà la possibilità di trasformare un dolore così grande in qualcosa di buono, per gli altri – ha detto la moglie di Enore Paoletti, Giorgia Gardoni – Questa donazione avrebbe fatto felicissimo Enore”.

Alla cerimonia di ringraziamento era presente il personale sanitario, la coordinatrice infermieristica della Casa della Salute Giuliana Papi, le volontarie dell’associazione The Angels Valparma e i famigliari di Enore Paoletti.