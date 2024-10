E’ online il portale di Welldone: il primo network per il wellbeing delle aziende e della comunità di Parma

Contribuire al miglioramento della qualità della vita di collaboratori aziendali e comunità attraverso un sistema di wellbeing integrato e condiviso che unisce tutte quelle realtà che ambiscono ad avere un impatto positivo sul territorio.

Questo l’obiettivo del progetto “Welldone” che ha presentato ufficialmente il proprio portale nell’ambito dell’evento “L’Impresa del benessere”, che si è svolto oggi, presso il Labirinto della Masone a Fontanellato (PR), alla presenza, fra gli altri, di Michele Guerra, Sindaco di Parma, Alessandro Chiesi, Presidente dell’Associazione “Parma, io ci sto!” e Cristina Bazzini, Presidente del Gruppo COLSER – Auroradomus nonché referente del progetto “Welldone”.

Il portale “Welldone” (www.welldonecommunity.it), da oggi online, rappresenta uno strumento-chiave in ambito di welfare e wellbeing aziendali, mettendo a fattor comune le iniziative disponibili sul territorio in questi ambiti e consentendo alle aziende di condividere esperienze e creare opportunità per iniziative interaziendali su diverse tematiche. Un’iniziativa significativa che, per la prima volta, vede le imprese del territorio condividere la necessità di porre al centro del proprio impegno la persona e il suo benessere sia individuale, che familiare e lavorativo.

“Il portale di Welldone è molto più di una semplice piattaforma di condivisione di idee e buone pratiche: rappresenta un punto di incontro tra aziende, grandi e piccole, unite dalla volontà di ripensare il welfare aziendale in maniera collaborativa e sostenibile – ha aggiunto Cristina Bazzini, Presidente del Gruppo COLSER – Auroradomus e membro del Consiglio Direttivo di “Parma, io ci sto!” – L’innovazione di Welldone sta proprio nella sua capacità di mettere insieme realtà diverse, creando una rete che va oltre i confini delle singole imprese per affrontare insieme le sfide del lavoro del futuro. Le aziende non solo condividono le proprie esperienze, ma collaborano attivamente per sviluppare nuove soluzioni di welfare e wellbeing, utilizzando la tecnologia per rendere tutto più accessibile e dinamico. Siamo all’inizio di un percorso che ambisce a trasformare il mondo del lavoro in un luogo dove il benessere diventa parte integrante delle strategie aziendali. Insieme, possiamo davvero fare la differenza per il futuro delle nostre imprese e delle persone che ne fanno parte”.

Nato nel 2021 a seguito di una serie di incontri informali promossi da alcune aziende della città di Parma con l’obiettivo di condividere esperienze wellbeing, il progetto Welldone ha nel tempo dato origine ad una vera e propria community interessata alle tematiche del benessere in azienda, che si è organizzata in cinque tavoli di lavoro: Salute e Benessere, Famiglia e Caregiver, Diversity & Inclusion, Lavoro e Formazione, Territorio.

A questi primi incontri si è unita anche “Parma, io ci sto!”, che ha visto in questo progetto molte connessioni con i suoi obiettivi di partecipazione, condivisione e creazione di reti di soggetti per la condivisione di strategie comuni.

Grazie a questa comune visione di obiettivi e valori, Welldone – inizialmente costituito da un piccolo numero di promotori ma giunto ora ad oltre 20 imprese aderenti – è stato accolto all’interno di #dieci, il percorso di progettazione condivisa sviluppato da “Parma, io ci sto!” nel 2021 con l’obiettivo di co-creare una visione per Parma e il suo territorio con un orizzonte temporale a 10 anni.

In linea con il proprio ruolo di promotore di iniziative virtuose per il benessere e la crescita del proprio territorio, l’Associazione “Parma, io ci sto!” agisce in questo contesto come facilitatore e “accendino” del portale di Welldone – primo step di un’iniziativa ampia e strutturata con grandi potenzialità di crescita – contribuendo dal punto di vista progettuale oltre che di supporto economico in qualità di co-finanziatore.

“’Parma, io ci sto!’ è orgogliosa di sostenere una realtà come Welldone, che mette al centro delle proprie attività e della propria visione le persone e il loro benessere individuale e lavorativo. Un ruolo, quello della nostra Associazione, di supporto e facilitatore di un progetto per le persone e per le aziende. E che è nato proprio dalle aziende e dalla loro volontà di incontrarsi per condividere e mettere a fattor comune le proprie esperienze, lavorando insieme per il benessere della loro comunità di riferimento. – ha dichiarato Alessandro Chiesi, Presidente dell’Associazione “Parma, io ci sto!” – Ne è nato un progetto che rappresenta l’esempio concreto di come la collaborazione tra le realtà del territorio possa generare un impatto positivo per la qualità della vita lavorativa delle persone ed il cui valore risiede non solo nella condivisione delle best practices, ma anche nella sinergia creata dalla collaborazione per dare vita ad attività e progetti di interesse comune”.

Tra gli obiettivi principali c’è quindi quello di unire le realtà che ambiscono ad un impatto positivo sul territorio incentivando il valore sociale, la condivisione di buone pratiche e la promozione di iniziative volte a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità socioeconomica del territorio, partendo proprio dalle persone e dai collaboratori delle aziende.

Il punto di forza del progetto Welldone risiede nello spirito di condivisione e nell’apertura alla partecipazione volte ad alimentare la nascita di nuovi progetti ed iniziative. Ad oggi il network di Welldone è composto da 22 realtà del territorio” – AdStore, Barilla, Corte Parma, CSV Emilia, Dallara, Davines Group, De Simoni, Fepa, Gruppo Chiesi, Gruppo COLSER-Auroradomus, Gruppo Infor, Gruppo Mingori, GSK, Impresa Pizzarotti, Lincotek, Manpower, Parmacotto, “Parma, io ci sto!”, Randstad Italia, Scandicar, Six Engineers, Uniontel – ma la partecipazione ai tavoli è aperta a tutte le aziende interessate a partecipare con spirito di spirito di collaborazione e condivisione: una rete destinata a crescere ed ad ampliarsi forte della consapevolezza che il welfare è una leva, un moltiplicatore positivo in termini di prestazioni, clima aziendale e miglioramento organizzativo a beneficio dell’intera comunità.

All’incontro, moderato da Valentino Santoni, Ricercatore di Percorsi di Secondo Welfare sono inoltre intervenuti: Alessio Carciofi, Docente universitario, autore e senior advisor in corporate & digital wellbeing, Elga Corricelli, Human and Social Sustainability Designer & Advisor, Riccardo Palumbo, Professore Ordinario di Economia Comportamentale all’Università di Chieti-Pescara, Elisabetta Magnani, Psicologa e Psicoterapeuta sistemica, Giovanni Marani, Volontario Polisportivo Gioco ODV e Giocoparma ASD.

