Elena Bonetti e Federico Pizzarotti al Cubo per sostenere i candidati di Emilia-Romagna Futura

“Il sistema sanitario e quello educativo dell’Emilia Romagna sono degli esempi virtuosi che tutto il paese prende a esempio. Purtroppo, sia a livello nazionale che locale, il centrodestra sta tentando di smantellare questo modello virtuoso: mentre il governo non mette neanche un euro su scuola e salute, anche la candidata Elena Ugolini non ha mostrato alcuna sensibilità su questi temi. Non si parla di assumere medici e infermieri, non si parla di assumere insegnanti ed educatori. Tutto questo è preoccupante”.

Ha le idee chiare Elena Bonetti, deputata di Azione ed ex ministra alle Pari Opportunità, quando parla delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

Durante la conferenza stampa che si è tenuta al Cubo con i candidati della lista Emilia-Romagna Futura, Bonetti ha rimarcato il supporto di Azione al candidato presidente Michele De Pascale per “porre rimedio alla frattura sociale creata dal centrodestra”.

Un concetto ribadito anche da Federico Pizzarotti, per dieci anni sindaco di Parma, che ha rimarcato l’importanza di “andare a votare per difendere la qualità dei servizi e le conquiste sociali della nostra Regione”.



Durante la conferenza stampa sono intervenuti anche Simona Bianchi e Massimo Pinardi, candidati al consiglieri, esponendo le priorità di cui si occuperanno in Regione.

“Nelle ultime ore a Parma siamo tornati a commentare episodi di violenza e degrado. Temi che non possiamo lasciare solo alla destra” ha detto Massimo Pinardi, sottolineando come sia necessaria una maggior “certezza della pena nei confronti di chi sbaglia. C’è un problema di disagio che vivono i nostri giovani, con cui dobbiamo dialogare per capire dove intervenire per alleviare il disagio sociale”.

Simona Bianchi ha posto l’attenzione sulla necessità di “garantire i servizi non solo nelle grandi città, ma soprattutto nei comuni di provincia e nelle aree interne, puntando sulle Case di Comunità e incentivando il mondo del volontariato, per non lasciare indietro nessuno”.