Elezioni provinciali: Fidenza Fare Comunità appoggia Alessandro Fadda

Alle elezioni provinciali del 29 settembre Fidenza Fare Comunità sostiene il candidato Presidente Alessandro Fadda e la lista La Tua Provincia. Civici e Riformisti.

“Nel mese di luglio sono stata contattata – afferma Alessia Frangipane consigliere comunale di Fidenza Fare Comunità – da chi stava costruendo la lista La Tua Provincia. Civici e Riformisti, e c’è stata subito sintonia rispetto al progetto Civico che vogliamo portare avanti a Fidenza. Mettere al centro i bisogni dei cittadini e il coordinamento tra i Comuni della provincia e non i giochi correntizi di questo o quel partito. Ringraziamo il Presidente uscente Andrea Massari e la sua squadra, che hanno saputo ridare valore alle funzioni dell’Ente Provincia con progetti e azioni che hanno tenuto conto del complesso e variegato territorio della nostra provincia”.

“Auspichiamo che la nuova amministrazione provinciale continui sul percorso avviato, grazie alla competenza di un sindaco di “lungo corso” come Alessandro Fadda. Le priorità sono la realizzazione dei progetti programmati nel PNRR soprattutto in ambito scolastico e una presenza significativa della Provincia nell’ambito della Conferenza territoriale socio-sanitaria, che dovrà affrontare temi decisivi come quello della fusione tra le due aziende sanitarie del territorio e la riforma dell’accreditamento delle strutture socio-sanitarie programmata dalla Regione”.