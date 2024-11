Elezioni regionali, Matteo Daffadà (Pd): “Metterò l’accento su Parma”

“Mettiamo l’accento su Parma: è la direzione che voglio seguire per i prossimi cinque anni, continuando a essere presente, continuando a fare”. Lo dichiara il consigliere regionale Matteo Daffadà, candidato del Pd alle elezione regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre.

“Ho avuto l’onore in questi anni di rappresentare Parma e il suo territorio in consiglio regionale. Il mio impegno ha le sue radici in Appennino dove sono nato e vivo, ma partendo da lì ho attraversato e conosciuto ogni angolo della nostra provincia. Ho incontrato persone, aziende, associazioni e ho condiviso storie che raccontano progetti, sogni e bisogni. Ho conosciuto gente laboriosa, creativa, con un forte senso di comunità. Questo viaggio non si è mai fermato”.

“Siamo Parma, senza barriere, senza distinzioni e lavorerò perché questo territorio sia sempre più unito, valorizzando ogni sua parte. Parma è un mosaico di energie diverse, unite dalla volontà di guardare avanti e affrontare le difficoltà anche con il coraggio di immaginare soluzioni nuove”.

“Crescere insieme non è solo uno slogan, ma un impegno concreto che mi prendo ogni giorno”.