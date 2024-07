Entangled Capital acquisisce l’impresa Bondani di Noceto che produce impianti per l’industria alimentare

Entangled Capital, società fondata da Roberto Giudici e Anna Guglielmi che promuove fondi di private equity focalizzati su piccole e medie imprese italiane, ha finalizzato l’acquisizione di Bondani srl per la propria partecipata FBL Food Machinery.

L’operazione ha lo scopo di integrare le attività di Bondani – specializzata nella produzione di impianti per l’industria alimentare, come sistemi di trasporto, incartonatrici, invassoiatrici e isole robotizzate pick & place, nell’offerta di FBL Food Machinery – sinora incentrata su linee di riempimento e soluzioni di confezionamento secondario per prodotti alimentari.

Alessio Bondani, direttore generale di Bondani, ha reinvestito e manterrà un ruolo operativo nella società.

Ad assistere le parti sono stati Portolano Cavallo che ha assistito Entangled Capital in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team composto dal partner Andrea Gritti (in foto), co-head della practice private equity dello studio, coadiuvato dagli associate Lorenzo Arrigoni e Giorgio Nardone e dall’associate Tabita Costantino, per gli aspetti giuslavoristici.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Bondani srl con un team multidisciplinare guidato dal partner Gianfranco Buschini (in foto) e composto, per gli aspetti fiscali, dalla senior associate Federica D’Amelio e, per gli aspetti legali, dal counsel Michele Fava, dal senior associate Vincenzo Cicoria e dall’associate Barbara Fontanesi.