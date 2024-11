Europa Teatri: con “Grandi e Cattivi” si apre domenica la stagione 2024-2025 dedicata ai ragazzi

Domenica 10 novembre al teatro Europa in Via Oradour 14, Parma, alle 16.30 prende il via la nuova stagione ragazzi con lo spettacolo Grandi e Cattivi, di e con Francesco Marchi e Chiara Rubes, ideazione luci di Lucia Manghi.

“Nella foresta del crescere si trova il fiore dell’identità”: in scena l’esperienza del complesso e delicato dialogo tra giovani e adulti.

Questo è il “motivo” dell’opera del sodalizio artistico tra Marchi e Rubes. Quindi sì, grandi e cattivi. Ma chi? Grande è l’adulto, il genitore, l’educatore e la guida. Grande diventa il cucciolo, il bambino, il figlio e l’allievo. Cattivo diventa il grande quando perde sensibilità e controllo.

Quando agisce senza coscienza: alza la voce, non ascolta ragioni o semplicemente dà regole dure da seguire. E così esce fuori l’orco che è in lui. L’urlo dell’orchessa, l’irruenza del gigante. La minaccia che si fa fame di giovane carne umana.

Cattivo diventa il piccolo quando, crescendo, ha a che fare con le prime responsabilità, quando vedendo il suo corpo trasformato e sentendosi più forte, comincia a rivendicare una libertà senza regola né prezzo. Non è più disposto a rispettare il grande perché deve costruire la propria identità. Disubbidisce, ruba, racconta frottole, risponde male e si chiude in camera o scappa.

Eppure nell’immaginario fiabesco il giovane, attraverso varie peripezie, consuma il suo ruolo di eroe, quindi di buono. Mentre gli antagonisti – orchi, orchesse, genitori, patrigni e matrigne – fungono da opposizione necessaria durante questa fase liminare, quindi da cattivo.

La riflessione di Rubes e Marchi, concependo queste due facce come aspetti complementari di un’incomunicabilità fra generazioni, opera una ricomposizione degli schemi fiabeschi, mettendo in luce l’umanità dell’antagonista per stimolare un ampliamento della visione dell’altro, il diverso. Un invito ad aprire gli occhi su queste due umanità: ragazzi in crescita e adulti in difficoltà come guide, entrambi resi “cattivi” dal momento. È il teatro alla fine che può rivelarsi la sintesi di questo conflitto generazionale, in cui la profondità del problema viene anche addolcita con la risata e il divertimento.

Lo spettacolo è adatto a ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni ma è prezioso per tout public.

È il viaggio a fare da fil rouge alla stagione ragazzi 2024-2025 diEuropa Teatri. Il primo a essere messo in scena è il percorso che tutti i bambini compiono per diventare adolescenti e poi adulti in Grandi e Cattivi; si prosegue attraverso le fiabe e i miti del mondo raccontati da Il Lungo Viaggio.

Continua con l’epopea di Grogh, che guida il suo popolo per metterlo in salvo dalle avversità che lo insidiano in Grogh, storia di un castoro di La Baracca – Testoni Ragazzi; prosegue con la dolce Gherda che cerca di ricongiungersi al suo amato fino al palazzo della Regina della Neve in Fiocco di Neve. Fiocco di Lana e si conclude con il sentiero guidato dalla musica del flauto ne Il Pifferaio.

Un viaggio intrapreso non solo da chi è in scena, ma anche da chi è spettatore, fruitore, sia esso piccolo o grande, familiare o compagno di avventure, lettore intenso o notevole osservatore, perché viaggiare nelle storie e nelle fiabe è un modo per affinare gli strumenti per affrontare la vita e le sue sfide.

Gli appuntamenti della rassegna

Grandi e Cattivi, 10 novembre 2024, alle 16.30, Europa Teatri, via Oradour, 14, Parma, di e con Francesco Marchi e Chiara Rubes | regia Chiara Rubes | ideazione luci di Lucia Manghi. Spettacolo per ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 e per tutti.

Il Lungo Viaggio, 17 novembre 2024, alle 16.30, Europa Teatri, via Oradour, 14, Parma, con Marco Musso | regia Ilaria Gerbella | ideazione luci Lucia Manghi. Spettacolo adatto ai bambini e alle bambini dai 5 ai 10 anni.

Grogh. Storia di un castoro, 8 dicembre 2024, alle 16.30, Europa Teatri, via Oradour, 14, Parma, di Alberto Manzi | testo di Bruno Stori ed Enrico Montalbani | regia di Bruno Stori | con Fabio Galanti | luci di Andrea Aristidi | scene di Fabio Galanti | costumi e oggetti di Tanja Eick | si ringrazia per la preziosa collaborazione Karin Andersen | musiche originali e sound design di Matteo Balasso | illustrazione di Enrico Montalbani | foto di scena di Matteo Chiura. Spettacolo adatto ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni e per tutti.

Fiocco di Neve. Fiocco di Lana, 19 gennaio 2025, testo di Paola Silva | con Chiara Rubes e Franca Tragni | allestimento scenico Lucia Maghi, Chiara Rubes, Paola Silva, Franca Tragni | regia Chiara Rubes | ideazione luci Lucia Manghi. Spettacolo adatto ai bambini e alle bambine dai 4 ai 9 anni e per tutti.

Il Pifferaio, 9 marzo 2025, con Marco Musso | regia Ilaria Gerbella | ideazione luci Lucia Manghi. Spettacolo adatto ai bambini e alle bambine dai 5 ai 10 anni.



Prenotazione obbligatoria, info e prenotazioni: tel. 0521.243377; e-mail europateatri.pr@gmail.com