Europa Teatri, sabato 25 due esibizioni del progetto “Under over”

Sabato 25 gennaio alle 21 Europa Teatri accoglierà nella sua sala teatrale due esibilizioni del progetto “Under over”, curato dal danzatore e coreografo di Parma, Davide Rocchi.

Si inizierà con Ti Ricordi il Futuro? con coreografie di Emma Zani e Roberto Doveri e musiche di Timoteo Carbone. La perfomance nasce dall’idea di esplorare le molteplici possibilità interpretative del futuro e dell’utopia, intesi come spazi in cui speranze, ideali, incertezze e paure si intrecciano e affiorano nella vita degli uomini, per diventare tracce di pensieri dimenticati.

© MoniQue foto – becoming 2024

La figura umana, di fronte al futuro, si trova in uno stato di sovraesposizione di potenziali. Scrutare, aspettare, immaginare che “tutto possa ancora avvenire” è il materiale poetico che andrà a definire le qualità drammaturgiche della perfomance.

Seguirà, la stessa serata, the Seventh Man e L’Essenza del Presente. Partendo dal prologo di The Seventh Man di Carolyn Carlson, Riccardo Meneghini, sulle note di Guillaume Perret, porterà in scena un’esibizione che si libera progressivamente da una struttura fissa, aprendo spazi per momenti di composizione istantanea. Gli spettatori potranno deliziarsi con la potenza e la bellezza dell’improvissazione, dove ogni gesto esplora il presente e rivela la connessione profonda tra l’essere umano e il cosmo.

Sempre all’interno del progetto, domenica 26 gennaio 2025, dalle 15 alle 18, negli spazi di Europa Teatri, Riccardo Meneghini terrà un seminario di Contact Improvisation. Durante l’incontro, i partecipanti saranno guidati attraverso una serie di esercizi strutturati, con elementi facili e chiari da eseguire. Si entrerà in contatto con il proprio corpo, con gli altri e con lo spazio circostante.

Il seminario, dal costo di 50 euro, è aperto a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza.



Info e prenotazioni: 0521.243377 – europateatri.pr@gmail.com.