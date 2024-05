Europee, Pizzarotti: “Sentenza su Ong conferma che salvare vite non è reato”

“La recente sentenza del Tribunale di Trapani conferma quello che sostengo da sempre: le Organizzazioni non governative – prosciolte da ogni accusa – non devono essere incriminate. Salvare vite non è un reato.

In questo ambito, il vero problema che la politica nazionale non ha mai voluto affrontare è quello che riguarda la gestione dei migranti. Non lo hanno fatto i governi di centrosinistra, è impensabile che lo facciano oggi gli incapaci che compongono questo governo di destra – dichiara Federico Pizzarotti, candidato alle elezioni europee nella lista Siamo Europei – Azione -“.

“La proposta che abbiamo sottoscritto con Azione e con tutti i candidati della lista Siamo Europei – prosegue – è chiara e netta. A partire dai prossimi cinque anni, tutti gli stati membri devono obbligatoriamente accogliere una quota di richiedenti asilo.

Non è possibile scaricare l’onere dell’accoglienza solo sui paesi di primo approdo, Italia in primis. Allo stesso tempo, è chiaro che non possiamo lasciare in mare uomini, donne e bambini. Ma non possiamo neppure occuparcene solo noi”.

“Inoltre, a livello territoriale e comunale, occorre pensare a nuovi progetti diffusi, coinvolgendo le associazioni che si occupano della tutela dei richiedenti asilo: chi ha diritto a fermarsi nel nostro paese deve essere integrato e valorizzato, non emarginato”.

“Al Parlamento Europeo lavorerò assieme a tutti i colleghi della famiglia Renew Europe per creare un sistema di redistribuzione equo e solidale: solo così l’Europa potrà gestire il fenomeno migratorio nei prossimi anni, trasformando in una grande opportunità economica e sociale quello che oggi appare a tutti come un problema da risolvere. La ricetta è una sola: più integrazione e più collaborazione.

Altro che i porti chiusi di Salvini e Meloni”.

Queste le parole di Federico Pizzarotti, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Nord Est per la lista Siamo Europei – Azione, rilasciate al portale FanPage nell’ambito dell’intervista incentrata sulla recente sentenza del Tribunale di Trapani sulle accuse rivolte alle Organizzazioni Non Governative operanti nel Mar Mediterraneo.