Fadda: “Nelle parole di Guerra una Città giovane e aperta senza dimenticare ultimi e problemi”

“La visione di una Città giovane, aperta, che non dimentica gli ultimi e che non nasconde le difficoltà. Ho apprezzato le parole del sindaco di Parma Michele Guerra che non ha pensato alla festa del patrono soltanto come ad una vetrina, ma anche come ad un’occasione per parlare di problemi e di come affrontarli”.

Il presidente della Provincia Alessandro Fadda commenta il discorso di Sant’Ilario da parte del sindaco di Parma Michele Guerra.

“Piena condivisione per un’idea di Città che, partendo dalle proposte delle nuove generazioni, ha saputo conquistare il titolo di Capitale Europea dei Giovani nel 2027 e che riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni, grandi protagoniste delle segnalazioni giunte per il premio Sant’Ilario.

Il Sindaco ha parlato delle difficoltà che, su diversa scala, tutti noi primi cittadini del Parmense siamo chiamati a dover affrontare tra tagli alle risorse degli enti locali e problema sicurezza, quest’ultimo da affrontare non solo con repressione e presidio del territorio, ma facendo leva su solidarietà, cultura, pedagogia e tessuto economico.

Vogliamo essere una Città e un Territorio internazionali e per farlo abbiamo bisogno di opere strategiche, di nuove soluzioni di mobilità, ma anche di un approccio che è stato quello che ha portato al titolo di Capitale Europea dei Giovani: non pensare di avere già in tasca le soluzioni per le nuove generazioni, ma farsi dire da loro cosa è necessario per il futuro”.