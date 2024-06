FdI Parma a Roma: “Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa”

Oggi pomeriggio in piazza del Popolo, dove nel 2022 Giorgia Meloni tiró la volata del cdx alle elezioni politiche, vittoria che ha spalancato le porte alla prima donna presidente di Palazzo Chigi, e che ha restituito all’Italia finalmente la dignità di un paese leader in Europa e nel mondo, vi è anche la federazione di FdI di Parma, partita stamattina con un bus tricolore pieno di simpatizzanti, come accaduto da tutte le province d’Italia, oltre chi ha scelto di raggiungere il comizio in treno, macchina.

Oggi con Giorgia Meloni, il suo popolo lancia la sfida in vista del voto europeo dell’8 e 9 giugno: ultimo atto di una campagna che vedrà la nostra premier e leader di Fratelli d’Italia, candidata come capolista in tutte le circoscrizioni, e che con Stefano Cavedagna candidato di punta in Emilia Romagna, vuole essere di buon auspicio.

“Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa” è lo slogan che da metà aprile sta accompagnando la nostra comunità, ed è il segno di un buon auspicio di una leader che così come in Italia sta dimostrando che si può e si devono rispettare gli impegni assunti con gli italiani, allo stesso modo possiamo fare in Europa. La nostra Provincia tutta risponde presente a questo importante appuntamento.

Stiamo portando avanti una campagna elettorale per le europee davvero incisiva. Siamo convinti che l’Unione Europea debba occuparsi delle grandi questioni del nostro tempo: la politica estera, la difesa, la sicurezza dei confini esterni, la regolamentazione del fenomeno migratorio, il mercato unico e l’energia, lasciando le politiche nazionali alle competenze dei singoli Stati. Un pensiero sintetizzato nel motto dei conservatori europei: l’Europa faccia meno, faccia meglio. E da piazza del Popolo si parte.