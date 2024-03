Felino, Sala e Collecchio: gli incontri di aprile con esperti per il supporto alla genitorialità

Terminate le festività pasquali, proseguiranno anche per il mese di aprile gli incontri di “Famiglie al Centro” con quattro nuovi appuntamenti ad accesso gratuito dedicati al supporto alla genitorialità attraverso momenti di ascolto, confronto e condivisione. Appuntamenti condotti da professionisti esperti, organizzati dal Centro per le Famiglie Distretto Sud Est di Sala Baganza in collaborazione con Ausl.

Il calendario prevede, in particolare, tre incontri dedicati alle neo e future mamme e uno ai futuri o neopapà con bimbi da 0 a 3 anni. A partire dal 4 di aprile e per i due giovedì successivi, “Mamme al Centro” propone tre appuntamenti, tutti dalle 10 alle 12. Il primo sarà alla Biblioteca comunale di Felino “Cesare Pavese” (Via Giuseppe Verdi, 4) con la bibliotecaria e avrà per tema “I tempi delle mamme e dei loro piccoli”.

Il secondo, “Parliamone tra mamme”, sarà condotto dalle operatrici del CPF e si svolgerà giovedì 11 aprile al Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza in via Vittorio Emanuele II numero 36. E sempre al Centro per le Famiglie si svolgerà il terzo incontro “Parliamone con… le psicologhe della NPIA” di giovedì 18 aprile, che permetterà alle partecipanti di dialogare con le dottoresse Federica Lato e Giovanna Gallo della Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’Ausl.

Sabato 13 aprile alla Biblioteca del “Centro Cesari” di Collecchio, all’interno del Parco Nevicati, ci sarà, invece, l’incontro mensile riservato ai futuri e neopapà con bimbi da 0 a 3 anni. L’appuntamento, intitolato “Libri in gioco”, si svolgerà dalle 10 alle 12 e sarà condotto dall’operatrice della Biblioteca di Collecchio.

Si ricorda che per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, occorre telefonare al Centro per le Famiglie distrettuale allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.