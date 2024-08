Fermato per ubriachezza ferisce due poliziotti in questura

Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio volti ad assicurare una costante presenza sul territorio della Polizia di Stato ed aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini, nonché a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Questa notte, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, su disposizione della sala operativa, è intervenuto presso un locale del centro storico in seguito alla segnalazione di un soggetto molesto.

Giunti sul luogo della segnalazione, gli operatori rintracciavano il soggetto in palese stato di ubriachezza che, in presenza degli avventori presenti sul luogo, iniziava ad ingiuriare a più riprese gli operatori.

Al fine di procedere alla sua compiuta identificazione, lo straniero veniva quindi accompagnato presso gli uffici della Questura dove, una volta terminate le formalità di rito, dava in escandescenza cagionando lesioni a due operatori.

Alla luce di ciò, il soggetto, identificato per un 26enne marocchino, incensurato, regolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate e denunciato a piede libero per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo. Il Pm ha richiesto la convalida dell’arresto, disponendo l’immediata liberazione del soggetto.

