Ferragosto a Felino: tre giorni di musica dal vivo, incontri e street food

Il Comune di Felino organizza per mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 il “Ferragosto Felinese”: tre giorni di musica dal vivo, incontri, dj set e street food in piazza Miodini.

In tanti si ricordano ancora la celebre “Settimana Felinese” che ogni anno portava migliaia di persone in piazza Miodini. Dopo alcuni anni con altri nomi ma con il medesimo spirito, gli eventi hanno avuto una pausa senza mai fermarsi del tutto e, dopo il successo del concerto dei Corvi dell’anno scorso, quest’anno il Comune di Felino, in collaborazione con Esplora Aps, ha triplicato l’appuntamento.

Questo il programma: mercoledì 14 agosto la serata inaugurale con il concerto spettacolo dei Disco Inferno – The Original, che dal 1997 portano avanti il loro omaggio a tutta la disco music. Alle 19, orario dell’aperitivo, talk dal vivo con Francesco Lavagetto per parlare del tema della sicurezza nei locali e durante gli eventi dal vivo. Pre e post concerto: dj set con Tita e Giorgio che si alterneranno con Paolo e Paolino.

Giovedì 15 agosto si terrà il concerto degli Hottanta. La band parmigiana porterà il proprio repertorio con tutte le più celebri canzoni degli anni ‘80. Talk dal vivo con Andrea Mattioli, musicista, dj e scrittore: nel 2022 ha pubblicato “Lui”, col quale ha ricevuto il Premio Albiatum, il Diploma d’onore Premio Internazionale Pegasus e al Premio internazionale I fiori sull’acqua ed è arrivato primo al concorso Winning Book. Il suo ultimo libro è “L’altra metà della vita”. Pre e post concerto: dj set con Metju e Carbo.

Venerdì 16 agosto si terrà concerto con Boogie Airlines, trio parmigiano che ripropone il meglio del rock’n’roll e del boogie anni ‘50 e ‘60. Al termine, la latin dance di Graziano Rossi.

I concerti iniziano alle 21.30.

In piazza sarà presente l’area food truck con salume, torta fritta, panini, piadine, fritto misto, dolci e dolciumi. L’ingresso è libero per tutte le serate.

“Ferragosto Felinese” è stato organizzato grazie al supporto di Mercury Café, Mattei & Partners, Artigian Carni e Cotto Branchi.

Info: www.comune.felino.pr.it.