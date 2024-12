Festa del Dono 2024: la 43esima edizione sabato 14 dicembre a San Francesco del Prato

Sabato 14 dicembre dalle 14.45 San Francesco del Prato ospiterà la 43esima edizione della Festa del Dono, promossa dall’Assessorato alla Partecipazione, rapporti con il Terzo Settore, Quartieri, Pace, Comunità religiose e Toponomastica del Comune di Parma in collaborazione con le Associazioni del “dono”: ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale), ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – Sezione Provinciale di Parma), AVIS Parma e Vigatto (Associazione Volontari Italiani Sangue), FIDAS Parma.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare la cittadinanza all’impegno verso l’altro, da realizzare in modo libero, gratuito e anonimo secondo diverse modalità di donazione, previste dalla scienza medica per curare alcune patologie o migliorare sensibilmente la qualità di vita dei malati.

La Festa del Dono rappresenta anche l’occasione per valorizzare e ringraziare i cittadini e le cittadine di Parma per il costante impegno in favore della donazione, riconoscendone l’importante collaborazione mediante la consegna di premi e attestati ai volontari e alle volontarie che offrono il loro contributo da diverso tempo.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal Sindaco Michele Guerra e dall’Assessora a Partecipazione e Associazionismo Daria Jacopozzi, insieme a Maria Giovenzana, presidente ADISCO, Lorenzo Navarrini, presidente ADMO, Tania Bortoletti, presidente AIDO, Luca Asinori, presidente Avis Parma e Vigatto, e Ines Seletti, presidente FIDAS Parma.

“La Festa del Dono che presentiamo questa mattina – ha dichiarato il Sindaco Guerra – è espressione della generosità e coesione del nostro territorio, in cui la capacità di essere Comunità si esprime a un livello così alto. Un appuntamento che ci permette, insieme alle Associazioni, di raccontare la realtà forte composta da tutte le persone che donano agli altri: l’esempio e il messaggio più importante che possiamo sperare passi alle giovani generazioni. Parma è stata da poco designata Capitale Europea dei Giovani 2027 e all’interno di questo percorso troveranno spazio anche questi temi, per promuoverli nei confronti dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e farlo in chiave europea”.

“Sabato 14 dicembre premieremo i donatori e le donatrici – ha commentato l’Assessora Jacopozzi – ringraziandoli/e, insieme ai volontari e alle volontarie che collaborano quotidianamente con le Associazioni, per l’impegno della loro vita nei confronti della comunità. La cerimonia si svolgerà in un luogo di eccellenza come San Francesco del Prato e prevedrà anche momenti di intrattenimento per rendere l’appuntamento una vera Festa dedicata a tutte le persone che silenziosamente e costantemente si dedicano, ogni anno e da tanti anni, al dono verso gli altri”.

Il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora Daria Jacopozzi nella cerimonia del 14 dicembre premieranno i/le 309 donatori/donatrici delle Associazioni AVIS Parma e Vigatto (Associazione Volontari Italiani Sangue), ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue di Cordone ombelicale) ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), FIDAS Parma (Federazione Italiana Donatori Aziendali di Sangue di Parma) che hanno effettuato 100 donazioni, 60 donazioni, 45 e 30 donazioni.

La Cerimonia di premiazione dei donatori e delle donatrici sarà preceduta dall’esibizione in piazzale San Francesco dell’Associazione Porta San Francesco e sarà intervallata da intermezzi musicali dal Laboratorio Strumentale di Musica d’Insieme Archi del Conservatorio di Parma diretto dal Maestro Luciano Cavalli.

Il Programma

Alle 14.45: spettacolo degli Sbandieratori dell’Associazione Porta San Francesco

Alle 15: inizio della cerimonia di premiazione.

Presentazione e conduzione cerimonia di premiazione a cura di Maddalena Ferroni.

Saluti di Padre Francesco Ravaioli e benedizione dei Labari delle Associazioni.

Saluti del Sindaco Michele Guerra e dell’Assessora a Partecipazione e Associazionismo Daria Jacopozzi.

Si svolgeranno quindi le premiazioni:

· Premiazione dei Donatori e delle Donatrici AVIS e FIDAS (con 100 donazioni);

· Premiazione delle Donatrici ADISCO;

· Intermezzo musicale a cura degli/delle allievi/e del Conservatorio di Parma diretti/e dal Maestro Michele Ballarini.

· Premiazione dei Donatori e delle Donatrici AVIS e FIDAS (con 60 donazioni)

· Premiazione dei Donatori e delle Donatrici ADMO Intervento di Padre Francesco Ravaioli sul tema “Il valore francescano del dono”

· Intermezzo musicale a cura degli/delle allievi/e del Conservatorio di Parma diretti/e dal Maestro Michele Ballarini

· Premiazione dei Donatori e delle Donatrici AVIS e FIDAS (con 45 donazioni)

· Premiazione dei Donatori e delle Donatrici AVIS e FIDAS (con 30 donazioni)

Conclusione musicale a cura degli/delle allievi/e del Conservatorio di Parma diretti/e dal Maestro Michele Ballarini.