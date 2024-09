Festa del quartiere San Leonardo: le variazioni dei percorsi dei bus

In conformità a quanto previsto dall’ordinanza emanata dal Comune di Parma, che determina la chiusura al traffico veicolare di alcune strade del Quartiere San Leonardo nella giornata di domenica 29 settembre 2024, dall’inizio del servizio diurno e fino al termine del servizio notturno, le linee urbane 1 – 7 – 8 e le linee extraurbane interessate osserveranno alcune deviazioni.

Linea urbana n. 1:

provenienti dal centro città, giunti a Barriera Garibaldi, gli autobus percorreranno v.le Bottego, via Europa, imboccheranno la tangenziale, per tornare quindi su via San Leonardo e riprendere il regolare tragitto. In senso contrario, provenienti da via San Leonardo, i bus si immetteranno in tangenziale, usciranno in corrispondenza di via Europa, quindi percorreranno viale Bottego, per raggiungere barriera Garibaldi e riprendere il consueto tragitto per il centro città.

Linea urbana n. 7:

provenienti dal centro città, giunti in Stazione FS, dopo avere effettuato la fermata ovest (viale G.Falcone), i bus percorreranno viale Bottego, Via Europa, imboccheranno la tangenziale, per tornare quindi su via San Leonardo e riprendere il regolare tragitto. In senso contrario, provenienti da via San Leonardo, i bus si immetteranno in tangenziale, usciranno in corrispondenza divia Europa, viale Bottego, Stazione FS (viale Borsellino – fermata Est), per riprendere quindi il consueto tragitto.

Linea urbana n. 8:

provenienti dal centro città, giunti in Stazione FS, dopo avere effettuato la fermata Ovest (viale G.Falcone), i bus percorreranno viale Bottego, via Europa, imboccheranno la tangenziale, usciranno su via Paradigna (uscita n° 4), per instradarsi su via Venezia e riprendere il regolare percorso. In senso contrario, provenienti da via Venezia, i bus percorreranno via Paradigna, tangenziale (direzione Milano), via Europa, viale Bottego, Stazione FS (viale Borsellino – fermata Est), per riprendere quindi il consueto tragitto.

Verranno istituite due coppie di fermate provvisorie in via Europa, poste rispettivamente in prossimità delle intersezioni con via Cagliari e via Ravenna.

Linee extraurbane interessate (n. 2820):

provenienti dal centro città, dopo avere osservato la regolare fermata al terminal bus della Stazione FS, i bus ripercorreranno via Europa, imboccheranno la tangenziale, per tornare su via San Leonardo e riprendere i rispettivi regolari tragitti. In senso contrario, provenienti da via San Leonardo, i bus si immetteranno in tangenziale, usciranno in corrispondenza di via Europa, terminal bus, di nuovo via Europa, viale Bottego, per riprendere i rispettivi consueti percorsi in viale Toschi.

Sui percorsi deviati saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.