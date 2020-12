Festa del Raccolto Urbano 2020 nel rispetto delle norme anticontagio Covid 19

La consueta grande festa in via Cremona non si terrà. In alternativa, i cittadini sono invitati a dotarsi di raccoglifrutta e procedere, nel rispetto delle normative e del distanziamento fisico, alla raccolta dei cachi nelle prime due settimane di Dicembre nelle seguenti vie di Parma: Via Cremona; Via Cocconcelli; Via Marchesi; Via Baratta; Via Boccaccio; Via Barilli e Via Salmi.

Legambiente sarà presente in via Salmi, sabato 5 dicembre dalle ore 14.

Le Associazioni promotrici invece procederanno alla raccolta dei cachi di via Cremona sabato 5 e domenica 6 dicembre, dalle 8:30 alle 16:30, utilizzando un cestello elevatore. I cittadini potranno ritirare le cassette di cachi raccolte, tra le ore 9 e le ore 16.30, in entrambi i giorni. Chi vuole dare un contributo per sostenere le spese relative al noleggio del cestello elevatore può farlo in quest’occasione o contattando gli organizzatori all’indirizzo perparmacittaverde@gmail.com. Per maggiori informazioni scrivere a perparmacittaverde@gmail.com e visitare il sito: http://www.fruttortiparma.it/festaraccoltourbano.html

Torna sabato 5 dicembre “La Festa del Raccolto Urbano”. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, per motivi legati all’emergenza Covid 19, si terrà, quest’anno, con modalità differenti rispetto al passato per evitare assembramenti e situazioni che siano in contrato con le norme anticontagio. Lo spirito dell’iniziativa è quello di celebrare il patrimonio culturale, naturale e produttivo rappresentato dalle alberature frutticole presenti nell’area urbana di Parma. Si tratta, in questa stagione, di 142 alberi di cachi, dislocati in 7 vie cittadine. I cachi analizzati da un laboratorio certificato, risultano privi di inquinanti e sono pienamente a norma di legge.

