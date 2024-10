Festival del Peperoncino, il 13 ottobre al Podere Stuard

L’appuntamento è al Podere Stuard con mostra della biodiversità, mercato dei produttori, visite al campo catalogo, show cooking, pranzo piccante e la Gara degli Assaggiatori. L’iniziativa è anche l’occasione per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Il 13 ottobre al Podere Stuard di Parma (str. Madonna dell’Aiuto 7A, San Pancrazio) sarà una giornata piccantissima, torna infatti il tradizionale Festival del Peperoncino.

Un evento atteso dagli appassionati di questo particolare frutto che offrirà al più ampio pubblico l’opportunità di: scoprire la grande biodiversità del peperoncino con la mostra realizzata per l’occasione e fare acquisti nel mercato dei produttori; assistere allo show cooking a tema piccante (alle 11) con i volontari di Panes Aps (associazione di promozione sociale, nata con l’obiettivo di promuovere iniziative e progetti culturali legati al tema dell’alimentazione) e Amancay Casas, cuoca argentina che ci condurrà nel mondo delle empanadas; gustare il pranzo piccante (alle 12.30) cucinato dalle chef di Pasta Lab; farsi accompagnare dagli agronomi Stuard nel campo catalogo di peperoncini (alle 14.30); assistere o partecipare alla sorprendente Gara degli Assaggiatori con iscrizione sul posto (alle 15).

La grande festa, ad ingresso libero, con apertura alle ore 9.30, sarà inoltre l’occasione per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione indetta dalla FAO per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto al cibo più equo e giusto per tutti, promossa dalla Regione Emilia Romagna attraverso la Giornata dell’Alimentazione in Fattoria, alla quale l’Azienda Stuard aderisce.

Fra gli espositori “piccanti”, insieme al Podere Stuard, ci saranno con i loro prodotti alimentari: Impasto Zero, Alessandro Sichel, La Bottega Cà D’Alfieri. A questi si affiancheranno piccoli artigiani e tessitori di lana di pecora cornigliese: Carla Campanini, Agriturismo Casanuova con Little Woolab, Ebe Annigoni, Patrizia Belloni. Inoltre, per gli appassionati di birra artigianale locale, ci sarà la possibilità di assaporare le proposte alla spina di Turris.

Fra le novità di questa edizione la presentazione (ore 10) del progetto Innovadiv, che ha l’obiettivo di individuare strategie innovative per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità animale della provincia di Parma. Ad approfondire l’iniziativa – promossa da Azienda Stuard e Università di Parma, nell’ambito della Legge Regionale 27 ottobre 2022, n.17 – saranno Mia Marchini di Azienda Stuard e la professoressa Michela Ablondi del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie dell’Università di Parma. A seguire visita agli animali di razze autoctone.

Alle 12.30 ci si sposterà tutti a tavola con il pranzo piccante a cura di Pasta Lab, con il quale gustare il peperoncino dall’antipasto al dessert. Il menù prevede: Fantasia di Antipasti (Tortino di verdure amare con peperoncino; Hummus di ceci piccante; Bruschetta con salsa peperina); Cannelloni con ragù piccantino (alternativa vegetariana con ricotta, erbette e olio al peperoncino); Crostata di composta al peperoncino. Possibilità di menù bimbi non piccante.

Per il pranzo è richiesta la prenotazione: tel. 0521 1812735 – mail: commercio.podere@stuard.it

L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

PROGRAMMA FESTIVAL DEL PEPERONCINO

e GIORNATA DELL’ALIMENTAZIONE 2024

(ingresso libero, l’evento si terrà anche in caso di pioggia – www.stuard.it)

ore 09.30 – Apertura Festival con mercato dei produttori “piccanti” e degli artigiani di lana di pecora cornigliese, mercato dei peperoncini freschi e mostra pomologica.

ore 10.00 – Presentazioni Progetto Innovadiv (Strategie Innovative per la conservazione e la Valorizzazione della bioDiversità animale della provincia di Parma) a cura di Mia Marchini di Azienda Stuard e Prof.ssa Michela Ablondi del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie Unipr, con visita agli animali di razze autoctone

ore 11.00 – Showcooking: Il viaggio delle Empanadas. Ricetta e racconti dall’Argentina con Amancay Casas e i volontari di Panes APS

ore 12.30 – PRANZO PICCANTE in collaborazione con le chef di Pasta Lab (possibilità di menù bimbi non piccante). Per il pranzo è richiesta la prenotazione: tel. 0521 1812735 – mail: commercio.podere@stuard.it

Ore 14.30 – Visita al campo catalogo di peperoncini dell’Azienda Stuard

ore 15.00 – GARA DEGLI ASSAGGIATORI DI PEPERONCINO con iscrizione sul posto (nel corso della gara si terrà la presentazione dell’olio al peperoncino di Alessandro Sichel)