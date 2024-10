“Fidentino dell’anno” per la sicurezza è il comandante Grittani, della Polfer: fece brillare un ordigno bellico ritrovato sulla linea ferroviaria

A Fidenza, in occasione della manifestazione “Fidentino dell’anno” che si è svolta ieri, il premio dell’ambito sicurezza è stato consegnato dal sindaco Davide Malvisi al comandante della Polfer Davide Grittani, unitamente agli uomini del distaccamento di Polizia Ferroviaria.

In particolare, il premio è stato assegnato per l’attività operativa svolta il 5 febbraio 2024 quando è stato rimosso e successivamente fatto detonare in sicurezza un ordigno bellico ritrovato sulla linea ferroviaria Cremona – Fidenza, risalente alla II Guerra Mondiale.

Il residuato di guerra, una granata di fabbricazione italiana di 75 mm, al momento del ritrovamento risultava ancora inesploso e quindi potenzialmente pericoloso per tutti i convogli che in quel momento transitavano sulla linea, linea che venne interrotta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di rimozione in sicurezza, come testimoniano i rapporti effettuati dagli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza.