Fidenza, III edizione di LSD Festival al via venerdì 3 maggio con Nico Piro e Gherardo Colombo

Inizia con due ospiti speciali venerdì 3 maggio 2024 a Fidenza, presso la Corte e il Palazzo Ex Orsoline Spazio Of, la terza edizione di LSD FESTIVAL Libri Suoni Destinazioni, intitolata Sogno e son desto, un progetto a cura di Simona Cini, Fabrizio Cesario, Manuela Copercini, Federica Parizzi e Annalisa Zilioli, in collaborazione con Ass. L.O.C. Libera Officina Culturale, realizzato con il contributo del Comune di Fidenza, Fondazione Cariparma, Fondazione Theras Ente Filantropico. Un programma immersivo dedicato al tema del sogno con presentazioni di libri, conversazioni, concerti, mostre e laboratori, in cui il mistero del sogno, nel sonno e nella veglia, sarà scandagliato in tutti i suoi aspetti.

Nico Piro

Alle ore 18 Nico Piro, giornalista, inviato del Tg3, scrittore, impegnato da anni a seguire aree di crisi e zone di guerra, sarà ospite dell’incontro L’informazione oltre la retorica della notizia in cui interverrà su come una corretta narrazione dei fatti può divenire strumento di educazione e verità per raccontare la complessità che ci circonda, in occasione della prima presentazione ufficiale del suo ultimo libro «Se vuoi la pace, conosci la guerra», un libro per ragazze e ragazzi, edito HarperCollins.

Alle ore 21 Gherardo Colombo, ex magistrato, scrittore, oggi presidente della casa editrice Garzanti, nell’incontro lezione La cultura della legalità costituzionale come promessa, interverrà sui concetti di democrazia, giustizia e cittadinanza, fulcro della sua divulgazione attenta compiuta nei numerosi libri. L’ultimo «Anticostituzione», pubblicato da Garzanti, è una riflessione pungente e provocatoria nella quale l’autore riscrive, con un pizzico di ironia, alcuni dei principali articoli del nostro statuto.

Alle ore 19.30 e 23 musica con il Djset di Giampaolo Dall’Asta e Fatma, dj set duo.

Nella sezione mostre, presso gli Spazi espositivi di via Costa, sarà possibile visitare la mostra collettiva Sogniloqui, con opere di Michela Aimi, Stefano Cavazzini, Francesca Dosi, Monica Lasagni e Matteo Nocchi, mentre allo spazio dell’Auditorium Ex Orsoline Spazio Of, l’illustratore P 54 Francesco Barberini espone Ricordo Onirico, il fotografo Roberto Macagnino la personale Il nulla felice, la fumettista e illustratrice Francesca Ghermandi I Misteri dell’Oceano Intergalattico.

INFORMAZIONI

Gli eventi sono tutti ad ingresso gratuito. In caso di maltempo gli incontri letterari si terranno all’ Auditorium interno al Palazzo.

Programma dettagliato: www.lsdfestival.com

Email info@lsdfestival.com

Fb @lsdfestival – Ig @lsd_festival