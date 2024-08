Fidenza, petizione online per riaprire il pronto soccorso pediatrico: 2500 firme in pochi giorni

“La salute dei nostri bambini è fondamentale. Il Pronto Soccorso Pediatrico presso l’ospedale di Vaio a Fidenza è stato chiuso, lasciando le famiglie senza un servizio medico di emergenza essenziale per i propri figli”: esordisce così il testo della petizione online lanciata su Change.org da Eva Saccò, mamma che si è trovata, insieme a tanti altri genitori, a doversi rivolgere “ad altre strutture sanitarie più distanti, soprattutto di notte e nei festivi quando il pediatra di libera scelta non c’è, anche per una cosa di bassa e media gravità siamo costretti a rivolgerci all’ospedale e veniamo dirottati su Parma, causando stress ulteriore in caso di emergenze mediche”, spiega Saccò. Il Pronto Soccorso “era attivo fino al 2020, ma dopo il Covid non è più stato ripristinato”, prosegue.





“Il Pronto Soccorso Pediatrico è un servizio essenziale nel nostro contesto. Il pediatra all’interno della struttura ospedaliera di Vaio è presente 7giorni su 7 e h24 perché a Vaio i bambini nascono ogni giorno. Chiediamo alla Direzione dell’ospedale di Vaio e alle Autorità Sanitarie competenti di riconsiderare la decisione di chiusura e di riaprire il Pronto Soccorso Pediatrico a Fidenza per garantire la sicurezza dei nostri bambini. Firmate la petizione per sostenere questa causa vitale”, conclude l’autrice della petizione.



LINK ALLA PETIZIONE: Change.org/ProntoSoccorsoPediatricoFidenza