Fidenza, spacciandosi per finti corrieri tentano di truffare un negozio: due persone denunciate

I Carabinieri di Fidenza alcuni giorni fa, al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma, due 40enni italiani, che con la tecnica del “finto corriere” hanno tentato di truffare un’azienda presente nel polo commerciale di Fidenza.

Alcuni giorni prima, il responsabile di un negozio aveva ricevuto una telefonata il cui interlocutore chiedeva se i colli da spedire fossero pronti per il ritiro e che, poco dopo, si sarebbero presentati due corrieri. Ma il responsabile, non avendo merce da spedire, insospettito dalla telefonata, contattava immediatamente i Carabinieri di Fidenza riferendo l’accaduto.

A questo punto, personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia, predisponeva un servizio di osservazione nei pressi del negozio, in attesa dell’arrivo dei fantomatici corrieri.

L’attività di osservazione, effettuata in stretta collaborazione con il personale preposto alla vigilanza permetteva l’individuazione nel parcheggio presente nei pressi della struttura, di un furgone con due persone a bordo, alquanto sospetto.

I Carabinieri, a quel punto monitoravano, senza perderlo mai di vista, il veicolo ed i suoi occupanti.

Dopo circa mezz’ora di attesa il furgone accedeva all’interno dell’area di carico e scarico delle merci ed a quel punto veniva bloccato dai militari operanti.

I due 40enni venivano trovati in possesso di documenti contraffatti e occultate nel furgone venivano rinvenute numerose targhe contraffatte, da apporre sul furgone.

L’ulteriore ed approfondita perquisizione ha permesso altresì di rinvenire una busta con all’interno svariate t-shirt personalizzate con i loghi delle maggiori aziende di spedizione e di logistica a livello nazionale che una volta indossate contribuivano a trarre in inganno i titolari delle aziende prese di mira.

La costante e reciproca collaborazione tra i Carabinieri ed i cittadini ed in questo caso i titolari di realtà commerciali è un binomio fondamentale, per il contrasto della criminalità in genere.

Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, i due 40enni, già segnalati per reati contro il patrimonio, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura di Parma in quanto ritenuti i presunti responsabili del reato di tentata truffa aggravata, ricettazione e concorso nella fabbricazione di documenti contraffatti.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma