Fidenza: Stefanini lascia il consiglio comunale per impegni di lavoro

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto con il loro voto alle elezioni, ma purtroppo, a causa di novità che hanno mutato significativamente i miei impegni di lavoro, mi vedo costretto a non dar seguito al mandato amministrativo che mi è stato dato dagli elettori”.

Così Alessandro Stefanini, presidente del Consiglio Comunale di Fidenza, ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere, dopo l’elezione avvenuta a giugno 2024 nelle fila del Partito Democratico.

“Voglio ringraziare tutti i consiglieri e le colleghe consigliere per il buon lavoro portato avanti questi mesi nell’interesse di Fidenza; sono certo che chi mi seguirà potrà giovarsi dello stesso clima positivo. Un saluto affettuoso lo rivolgo poi a Davide Malvisi e tutta l’amministrazione comunale, per essere stati sempre al mio fianco nel portare avanti un incarico di grande responsabilità. Da qui in poi il mio impegno per la comunità proseguirà come sempre a livello di volontariato, nell’interesse esclusivo di Fidenza e dei suoi cittadini”.

“Ringrazio Alessandro Stefanini per il servizio che ha reso alla comunità di Fidenza – ha aggiunto il sindaco Davide Malvisi –. Il suo è stato un contributo fondamentale al funzionamento del Consiglio comunale, che rappresenta il cuore dell’attività amministrativa della città, l’organo che può essere considerato un vero e proprio parlamento fidentino. Dover rinunciare alla sua esperienza a pochi mesi dall’avvio dei lavori è per tutti noi motivo di profondo rammarico. E’ giusto però che l’impegno in politica non metta in pericolo lo sviluppo della propria carriera professionale. Alessandro è da poco diventato padre e capisco benissimo l’esigenza di dare al proprio lavoro la priorità. L’augurio resta quello di continuare a lavorare insieme; sono certo che qualunque contributo Alessandro potrà dare, sarà sempre di grande profilo”.