Fidenza, ubriaco alla fiera di San Donnino disturba i passanti e aggredisce i carabinieri: denunciato

Alcuni giorni fa, un equipaggio della Stazione Carabinieri di Fidenza, unitamente ai colleghi di Soragna, attivati dalla Centrale Operativa, intervenivano in una via del centro di Fidenza su richiesta di alcuni passanti, poiché c’era un individuo, in forte alterazione psicofisica, probabilmente a causa di un abuso di bevande alcoliche, che disturbava le persone che si erano recate in centro per fare una passeggiata in occasione della fiera del santo patrono della cittadina borghigiana “San Donnino”. Le pattuglie, raggiunto il luogo della segnalazione, si trovavano ad affrontare un uomo non collaborativo, che proferiva nei confronti dei Carabinieri, dinanzi ai passanti sbigottiti, epiteti e frasi irriguardose, rifiutandosi oltretutto di fornire le proprie generalità.

Vista l’atteggiamento aggressivo dell’uomo, i militari richiedevano l’invio di altro personale, per poter operare in totale sicurezza, che di lì a poco raggiungevano i colleghi.

Il 34enne, sempre più agitato e aggressivo, veniva accompagnato in caserma, con non poca difficoltà, difatti, mentre era all’interno dell’autovettura di servizio, la danneggiava scalciando al suo interno. Durante la concitate fasi che hanno portato i militari ad immobilizzarlo, il 34enne, dimenandosi ha anche tentato di colpire gli operanti. Analogo comportamento è proseguito anche all’interno della caserma.

A causa di tale comportamento, visto il persistere dello stato di aggressività, ai Carabinieri intervenuti non rimaneva altro che deferire l’uomo, originario della bassa parmense, in stato di libertà presso la locale Procura per i reati di resistenza a P.U., rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento aggravato, sempre fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma