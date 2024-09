Fiera del Fungo di Borgotaro, tante attività al Museo: in arrivo audioguide in italiano e inglese

È in arrivo l’audioguida, in italiano e in inglese, del Museo del Fungo Porcino di Borgotaro.

Realizzata grazie al contributo di Conad Borgo Val di Taro, che ha aderito a una richiesta avanzata dal Comune per favorire il turismo in Alta Val Taro, sarà presentata in occasione della Fiera del Fungo di Borgotaro che si terrà nei week end del 14-15 e 21-22 settembre.

L’audioguida sarà scaricabile gratuitamente sul sito www.museidelcibo.it o semplicemente inquadrando il QR-Code all’ingresso del Museo di Borgotaro.

“Siamo felici che anche il Museo del Fungo, così come tutti gli altri del circuito, abbia ora a disposizione questo strumento di accoglienza, fondamentale proprio perché permette la visita in autonomia sia ai turisti italiani che a quelli stranieri sempre più numerosi – ha dichiarato Mario Marini, presidente dei Musei del Cibo della provincia di Parma -. Ringraziamo Conad che ha mostrato molta sensibilità verso il tema del turismo nelle nostre montagne e dunque dello sviluppo economico di queste aree ricche di bellezza, cultura e di frutti della terra eccezionali”.

“Abbiamo scelto di sostenere il Museo del Fungo – aggiunge Rosanna Cattini, socia imprenditrice di Conad Borgotaro – perché siamo profondamente radicati in questo territorio e crediamo nel valore di preservare e valorizzare le eccellenze locali. Il Museo rappresenta una straordinaria testimonianza della ricchezza culturale e naturale della nostra comunità. Collaborare con il Museo del Fungo è per noi un modo concreto per contribuire a mantenere viva l’unicità di questo territorio”.

Tutto il museo, con il suo percorso espositivo diviso in sette sezioni, ha i testi in italiano e in inglese.

E ora, grazie alle audioguide gratuite, gli appassionati del pregiato fungo dell’alto Appennino parmense, potranno entrare nel “bosco incantato” di via Cesare Battisti, scoprirne facilmente i segreti e comprendere meglio il bosco, la raccolta, la lavorazione, gli aspetti ambientali, biologici, organolettici e nutrizionali del prodotto oltre a innumerevoli e affascinanti curiosità: da Babbo Natale alle renne volanti, dal cerchio delle streghe ai riti sciamanici.

“Con l’attivazione delle audioguide – ha affermato Stefania Mortali, assessora al Turismo del Comune di Borgo Val di Taro – si arricchisce l’offerta culturale del museo del fungo: la storia, la biodiversità, le leggende, il bosco e l’economia del fungo meritano di essere approfondite e ascoltate. Le audioguide consentiranno proprio questo: raccontare mente si osserva. Passeggiare, ognuno con i propri tempi, nel Museo accompagnati dal racconto e dalle informazioni utili per comprendere il complesso mondo dei funghi e in particolare del Fungo Porcino IGP, vanto e patrimonio unico del nostro territorio, diventerà così un’esperienza completamente immersiva. Il prezioso supporto di Conad ha permesso di rendere il Museo del Fungo più accessibile, contribuendo a rendere la visita più informativa e coinvolgente. Siamo grati di questa partnership segno tangibile di un’attiva partecipazione di Conad allo sviluppo turistico e culturale del nostro territorio.

Proprio per questo, tutti coloro che nei week end della Fiera del Fungo si recheranno al Museo ed esibiranno uno scontrino del Supermercato Conad di Borgo Val di Taro emesso nelle giornate della Fiera, potranno usufruire dell’ingresso ridotto a 4 euro anziché intero”.

In occasione della Fiera del Fungo di Borgotaro i Musei del Cibo propongono diverse attività.

Sabato 14 settembre, alle 15, domenica 15 alle 11.15 e domenica 22 alle 11.15 si terranno le visite guidate col micologo.

Sabato 21 settembre, invece, alle 10.30 e alle 15.30, ci sarà la possibilità di partecipare al laboratorio creativo per bambini “Liberiamo la fantasia” a cura di Jessica Becci.

Info, costi e prenotazioni: punto IAT Museo del Fungo, punto IAT Fiera Piazza XI Febbraio (giorno di Fiera), ufficio informazioni turistiche tel. 0525 96796.

