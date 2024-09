Fioriere sul ponte di Mezzo: verranno riallestite con la piantumazione di 540 nuove essenze

Hanno preso avvio oggi, per concludersi venerdì 6, i lavori di sistemazione delle fioriere del ponte di Mezzo.

Verranno infatti riallestite e riposizionate le 180 fioriere presenti sul ponte con la sostituzione del terriccio, utilizzandone uno di alta qualità, e la piantumazione e di 540 piante (3 per fioriera) con le seguenti varietà: Satureja montana, Thymus vulgaris, Thymus serpillo, Lavanda hidcote e Teucrium fruticans. Le essenze sono state selezionate per il loro basso fabbisogno idrico e la resistenza alla forte insolazione e al vento, sono, quindi, resistenti al clima locale.

Francesco De Vanna, Assessore al Verde Pubblico, ha dichiarato: “Dopo la sostituzione delle piante messe a dimora nelle fioriere di Piazza Garibaldi e di Via Cavour, ci apprestiamo ora a piantare nuove essenze nelle fioriere del Ponte di Mezzo: si tratta dunque di un importante intervento di cura complessiva del verde nel nostro centro storico, al fine di accrescerne la bellezza e la qualità estetica. Questo obiettivo sarà presto più evidente anche grazie alla nuova fioriera che sarà installata attorno al monumento a Corridoni. Ringrazio le figure tecniche del Settore Verde Pubblico del Comune, oltre che i lavoratori e le lavoratrici anche delle imprese, per la loro preziosa dedizione quotidiana su un tema così delicato per la vita sociale della nostra Città.”