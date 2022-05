Firmato il Patto di Collaborazione “Sicurezza Partecipata di Vicinato”: impegnarsi per la sicurezza attraverso i legami di comunità

Firmato il patto di collaborazione “Sicurezza Partecipata di Vicinato”, che prevede di azioni di sensibilizzazione, informazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza.

La sottoscrizione è avvenuta alla presenza di Simona Colombo, Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva e Pari opportunità del Comune di Parma, del Comandante della Polizia Locale Michele Cassano e di Giovanni Mascitti Presidente dell’Associazione Controllo di Vicinato Parma APS.

Si tratta di un progetto che vuole sviluppare un programma di sicurezza partecipata, in forma di Controllo di Vicinato, nato dal “Patto per una città più sicura” sottoscritto dalla Prefettura di Parma e dal Comune di Parma, che prevede tra gli obiettivi prioritari, quello di realizzare un più ampio sistema di sicurezza urbana, affiancando agli interventi di competenza esclusiva delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale le iniziative dei cittadini volte a favorire e migliorare la conoscenza reciproca nell’ambito dei quartieri e frazioni del Comune.

Nello specifico, il Patto di Collaborazione prevede la promozione di incontri con la cittadinanza al fine di far conoscere i dispositivi operativi di controllo sul territorio, la diffusione di informazioni e consigli sui sistemi di difesa contro reati e truffe ai danni di soggetti vulnerabili e il rafforzamento del rapporto fiduciario con le Forze di Polizia, azioni che saranno realizzate dall’ l’Associazione CDV Parma APS .

L’obiettivo principale è incrementare il rapporto di collaborazione tra cittadini e Istituzioni, promuovendo l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.

La sicurezza delle persone e degli spazi in cui si vive, è il bene comune per cui i cittadini sono chiamati a collaborare, ma è anche il punto di partenza per lo sviluppo e il consolidamento di rapporti interpersonali all’interno del contesto di vicinato, riscoprendolo come risorsa e valore comunitario.