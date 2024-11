Fondazione Borri: un incontro su politiche e strategie nella gestione delle risorse idriche

A due anni dal primo incontro dedicato al tema della siccità e del cambiamento climatico, la Fondazione Andrea Borri ripropone il dialogo sul tema cruciale della gestione delle risorse idriche con l’evento intitolato “Riflessioni sull’acqua. Politiche e strategie”, che si terrà il prossimo sabato 30 novembre 2024 presso l’Aula Magna del Liceo Artistico Toschi di Parma.

L’incontro, che avrà inizio alle 10:00 e si concluderà alle 12:30, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee, regionali e locali, oltre a imprenditori del settore agroalimentare, che si confronteranno sui progressi fatti nella gestione dell’acqua e sulle azioni necessarie per affrontare le sfide future. Un tema che diventa sempre più urgente dopo un anno segnato da eventi estremi in tutta Europa.

La Fondazione Andrea Borri conferma il suo impegno per sensibilizzare istituzioni, imprese e cittadini sull’importanza della risorsa idrica, in un contesto di cambiamenti climatici che impongono soluzioni innovative e condivise. L’obiettivo dell’incontro è valutare quanto è stato fatto, cosa resta da fare e con quali strumenti, con un focus particolare sull’integrazione delle politiche idriche in un quadro ambientale più ampio.

Il programma dell’evento prevede interventi di esperti del settore e delle istituzioni, tra cui:

Veronica Manfredi , Direttrice della DG Ambiente della Commissione Europea , che aprirà il convegno con una relazione sullo stato dell’acqua in Europa , alla luce dell’ultimo rapporto della Commissione Europea (Europe’s State of Water 2024)

, Direttrice della , che aprirà il convegno con una relazione sullo , alla luce dell’ultimo rapporto della (Europe’s State of Water 2024) Patrizia Ercoli , Responsabile Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna

, Responsabile Area Tutela e Gestione Acqua della Gianluca Borghi , Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma

, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità del Paolo Mignosa , Professore di Costruzioni Idrauliche presso l’ Università di Parma

, Professore di Costruzioni Idrauliche presso l’ Gianluca Zanichelli , Direttore di Aipo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po

, Direttore di Francesca Mantelli , Presidente del Consorzio Bonifica Parmense

, Presidente del Cinzia Alessandrini , Responsabile del Servizio Osservatorio Clima di ARPAE Emilia-Romagna

, Responsabile del Servizio Osservatorio Clima di Andrea Zannoni, Responsabile Manutenzione Impianti di Barilla S.p.A., che presenterà le strategie aziendali per la riduzione dei consumi di acqua nel processo produttivo.

Un momento centrale dell’incontro sarà anche la condivisione delle migliori pratiche messe in atto da enti e imprese, con particolare attenzione all’importanza di promuovere un uso sostenibile dell’acqua, riducendo l’esposizione e la vulnerabilità della società allo stress idrico.

Quest’anno, come di consueto, l’incontro avrà luogo all’Aula Magna del Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” (viale Paolo Toschi 1, Parma). La scelta di questa sede rappresenta il desiderio della Fondazione di sensibilizzare anche le nuove generazioni – un tema molto caro ad Andrea Borri, a cui la Fondazione è dedicata – sulle sfide globali legate alla risorsa idrica e sul suo fondamentale ruolo per il benessere delle comunità, in un periodo in cui la gestione responsabile dell’acqua è diventata più che mai una priorità.

Saranno presenti, infatti, alcune classi del Liceo Toschi e dell’I.I.S.S. Carlo Emilio Gadda di Fornovo accompagnati dai rispettivi insegnanti che già l’anno scorso avevano seguito l’iniziativa.

L’attenzione della Fondazione al mondo della scuola è una costante fin dall’inizio della sua attività; nel corso degli anni sono stati portati nelle aule scolastiche testimoni di vari settori culturali e scientifici per aiutare gli alunni a prendere consapevolezza dei temi che si troveranno ad affrontare come cittadini.

“La Fondazione che rappresento, costituita nel novembre 2008Fin dall’inizio si è sempre dimostrata attenta ai temi che influiscono fortemente sui cambiamenti culturali, sociali e ambientali” dice Bernardo Borri, presidente della Fondazione intitolata al padre Andrea. “Con l’iniziativa Riflessioni sull’acqua vogliamo dare un contributo nel diffondere una maggior conoscenza di ciò che ci aspetta nel prossimo futuro relativamente alla più preziosa delle risorse naturali. Il tema evidentemente non è limitato ai confini locali o nazionali, ma investe l’intero pianeta. Abbiamo quindi voluto invitare anche la direttrice Veronica Manfredi in rappresentanza della Commissione europea, deputata proprio alla politica sull’acqua, che si collegherà con noi eccezionalmente da Budapest. Ma lungi dal voler creare allarmismi, il nostro obiettivo è, al contrario, mettere in evidenza le direttive politiche e amministrative e private, per far fronte ai cambiamenti già in atto relativamente all’eccesso di precipitazioni e alla scarsità di acqua. Per questo ne abbiamo chiamato a parlare rappresentanti delle istituzioni, di enti e di imprese che ci daranno il loro punto di vista e ci spiegheranno le strategie che hanno adottato.”

E sul giorno scelto per il convegno: “Il 30 novembre è sant’Andrea, riteniamo così ancora più significativo ricordare Andrea Borri” conclude Bernardo Borri.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di stimolare il dialogo e la partecipazione di tutti, affinché l’acqua possa continuare a essere una risorsa disponibile per le generazioni future.