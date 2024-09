Fondazione Cariparma: appuntamenti autunnali a Palazzo Bossi Bocchi

L’autunno di Palazzo Bossi Bocchi si presenta ricco di proposte culturali tra conferenze, attività, visite guidate e performance musicali e teatrali. Fino al 22 dicembre sono visitabili le sale museali, con la collezione permanente arricchita, per l’intera stagione, dalla mostra temporanea Il Pinocchio d’Artista di Mimmo Paladino. Tra schizzi, parole e note. Interessanti e coinvolgenti i 13 appuntamenti collaterali alla stessa, proposti nelle tradizionali rassegne: “A misura di bambino” e “Voci da fuori.

L’intero ciclo di laboratori per bambine e bambini è a cura di Artificio Società Cooperativa che, attraverso una serie di attività pratiche, guiderà i più piccoli alla scoperta di come un libro possa diventare una vera e propria opera d’arte. Esplorando diverse tecniche artistiche, come il collage, il disegno e la pittura, i bambini creeranno il loro personalissimo libro d’artista.

Il primo laboratorio, in programma il 5 ottobre, è ispirato al Libro imbullonato di Fortunato Depero della Collezione Mingardi di Fondazione Cariparma. Pubblicato nel 1927 a Milano e a Parigi dall’amico Fedele Azari, il famoso libro imbullonato è una delle opere più importanti concepite dall’avanguardia futurista di Depero per provocazione e qualità. Il libro è un esempio della passione per l’artigianalità di Depero: infatti è un libro che si poteva realizzare solo a mano e in una piccola tipografia all’antica. Ci sono le pagine composte con i caratteri con effetto di ruota o di sole, quelle al contrario, quelle colorate. Depero chiamò le pagine del libro “tavole tipografiche antisedentarie”, la rilegatura è realizzata e caratterizzata da due grandi bulloni e, sulla base di tutte queste suggestioni, i bambini cercheranno di realizzarne una loro personalissima versione.

Per il ciclo “Voci da fuori” sono in programma sei preziosi appuntamenti per approfondire la storia di Pinocchio e i diversi generi artistici che, intrecciandosi, nel percorso della mostra su Pinocchio, danno vita a ricche e stratificate identità. Esperti, storici dell’arte e studiosi esplorano aspetti, significati e differenti linguaggi culturali offerti dalle opere in mostra.

A chiudere la programmazione il 15 dicembre è la performance il “Mondo di Pinocchio”, a cura di Loft, in cui alcuni tra i personaggi più significativi di Pinocchio, trovano il loro spazio tra le stanze di Palazzo Bossi Bocchi. Un’occasione di incontro per conoscerli meglio, più da vicino. Guida esperta e padrona di casa è la Signora Morte, cui sarebbe piaciuto, più di una volta, portarsi via quel burattino.

Non mancano anche le attività inserite nella programmazione di Verdi Off, sia a Palazzo Bossi Bocchi che a Palazzo Pallavicino, e di I Like Parma.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, per info e prenotazioni: guide@fondazionicrp.it

Palazzo Bossi Bocchi | Autunno 2024

Verdi Off

PALAZZO PALLAVICINO

Domenica 6 ottobre ore 16

Macbeth, scacco al re!

Consigliato per bambini dai 7 anni di età

Idea e regia Giacomo Nappini; In collaborazione con Compagnia Stabile del Teatro San Carlo di Foligno, Protemus – Progetto teatrale e musicale, Solisti dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma

PALAZZO BOSSI BOCCHI

Giovedì 10 ottobre 2024, ore 18

Concerto Accademia Verdiana

A misura di bambino

PALAZZO BOSSI BOCCHI

Sabato 5 ottobre e 9 novembre, ore 16.30

Il Libro imbullonato

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni

Sabato 19 ottobre e 23 novembre, ore 16.30

Il Leporello

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni

Sabato 26 ottobre e 14 dicembre, ore 16.30

Il Libro a Stanza

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni

Voci da Fuori

PALAZZO BOSSI BOCCHI

Domenica 20 ottobre 2024, ore 17

Pinocchio all’Opera

a cura di Davide Battistini e Olivotto Mauro Lampo

Domenica 27 ottobre 2024, ore 17

L’occhio in ascolto

a cura di Luisa Viola

Domenica 3 novembre 2024, ore 17

Pinocchio in djalètt nozetàn

a cura di Pietro Furlotti e Giuseppe Greci

Domenica 10 novembre 2024, ore 17

Pinocchio libera tutti

a cura di Francesca Musiari e Marta Pedretti

Domenica 17 novembre, ore 17

Un viaggio tra parola e immagine: il Pinocchio di Mimmo Paladino

a cura di Antonella Ramazzotti

Domenica 24 novembre 2024, ore 21

Il Libro d’Artista da Manet a Paladino

a cura di Michela Tavola con la partecipazione di Corrado Mingardi

Il Mondo di Pinocchio

PALAZZO BOSSI BOCCHI

Dmenica 15 dicembre, ore 15.30, 17 e 18.30

Il Mondo di Pinocchio

a cura di Loft con Elisa Cuppini, Carlo Ferrari, Savino Paparella, Sandra Soncini e Franca Tragni

PALAZZO BOSSI BOCCHI

Strada al Ponte Caprazucca, 4 – Parma

Giornate di apertura e orari:

martedì e giovedì 15.30/18.00 – sabato e domenica 10.00/12.30; 15.30/18.00

Info e prenotazioni: guide@fondazionecrp.it

www.fondazionecrp.it

tutti gli eventi sono a ingresso gratuito