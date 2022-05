Forma Futuro: “Nuovo laboratori ad alta tecnologia. Il pubblico che funziona, anche dopo il Covid”

Forma Futuro ente storico di formazione professionale di proprietà dei Comuni di Parma, Fidenza e Fornovo di Taro continua ad investire in tecnologie sempre più al passo con le richieste del mercato del lavoro, consentendo ai propri studenti di apprendere in modo pratico su strumenti e con metodologie che poi trovano immediato riscontro pratico nelle aziende e nell’ambiente di lavoro in generale.

Un modo efficace, sperimentato negli anni, insieme alla cura estrema di tutte le sempre più delicate fasi dedicate al rafforzamento delle competenze e delle capacità personali, per accorciare i tempi di entrata o ritorno nel mercato del lavoro.

Alla presenza del Dirigente Regionale del Servizio Accreditamento Marco Borioni, accompagnato dal suo dinamico staff regionale, del Presidente di Forma Futuro Vincenzo Bernazzoli, di Mattia Moruzzi (Techcab) referente di Automation Farm e del Direttore di Forma Futuro Mirco Potami è stato inaugurato il nuovo laboratorio di Automazione Industriale 4.0. Un’inaugurazione come sempre un po’ diversa dal solito, alla presenza di numerosi studenti e di alcuni docenti; il laboratorio, appena messo in funzione, infatti è già occupato quasi in modalità “h24”: un po’ per la curiosità degli appassionati per la novità dei tanti “giocattoli tecnologici presenti”, ma soprattutto per la forte sollecitazione che arriva dal mercato del lavoro della Regione Emilia Romagna in ambito tecnologico avanzato.

Il laboratorio appena inaugurato, insieme ad un’altra serie di altri ambienti dedicati, come quello agroalimentare, della saldatura, del profilo OSS, della meccatronica, della microscopia micologica, del CNC, per citarne alcuni, risulta così essere una risposta concreta a tante esigenze del tessuto produttivo regionale.

Grazie al sostegno finanziario della Regione Emilia-Romagna gli studenti, di ogni età, ora potranno contare su strumenti tecnologici estremamente avanzati, si potranno districare tra programmazione e robotica; fondamentale, come sempre, il supporto delle imprese che si sono rese disponibili a fornire in modalità “real time” tutte quelle competenze specifiche indispensabili all’utilizzo efficace della strumentazione.

Forma Futuro con il suo staff, con i suoi laboratori, oltretutto sparsi con una logistica ottimale in varie zone della provincia di Parma (coprendo pianura, area pedemontana e montagna), sia in modalità indoor che outdoor, aiuta ed assiste oltre 2.000 persone all’anno, ponendo sempre grande attenzione a quelle attività formative e di politica attiva del lavoro che danno risposte concrete e rapide nel realizzare percorsi nelle filiera produttive più richieste dal nostro territorio.