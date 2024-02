Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a Calestano alle ore 13.06. Guerra invia l’alert ai cittadini

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata rilevata ore 13:06 in zona Parma.

Si è sentita anche fuori dalla provincia di Parma

“Sto inviando questo alert alla cittadinanza attraverso il sistema Alert System, che riporto anche qui:

In queste ore si sta verificando sul nostro territorio uno sciame sismico che interessa anche il Comune di Parma. Alle 13.06 è stata avvertita in città una scossa più forte (4.1) delle altre, che non ha tuttavia creato danni a cose o persone. Stiamo tenendo monitorata la situazione insieme alla Protezione Civile e agli enti preposti alle emergenze. Vi invitiamo a seguire le norme di comportamento specifiche che trovate sul sito della Protezione Civile.”

Lo scrive il sindaco Guerra sui social.