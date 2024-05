“ParmAgain”, i gialloblu tornano in serie A!

“ParmaAgain. Siamo in Serie A! Con 21 vittorie e 11 pareggi, questa squadra ha dimostrato il suo grande valore e la forza di conquistare, oggi, una promozione meritata sul campo, insieme ai nostri meravigliosi tifosi”.

E’ quanto scrive sul suo sito – dopo l’1 a 1 sul campo del Bari – il club emiliano nel festeggiare il ritorno tra le grandi del calcio, titolando con un gioco di parole: ‘ParmAgain’, ossia Parma di nuovo in A.

Il Parma ha disputato l’ultimo campionato in Serie A nella stagione 2020/21, chiusa all’ultimo posto in classifica. La stagione 2021-2022 si era conclusa 12/o posto mentre l’anno scorso i Ducali si sono fermati alla semifinale playoff, persa contro il Cagliari poi promosso in A. Oggi il nuovo approdo nella massima serie. (ansa)