Fratelli Lombatti: una concessionaria auto “centenaria”

È in stampa il numero unico “Per la Val Baganza 2024” che sarà disponibile da metà luglio, questo è uno degli articoli che potete leggere in anteprima.

“Fratelli Lombatti: automobili dal 1924”: è questo lo slogan che riassume la vicenda della storica concessionaria auto con sede a Fornovo di Taro, aperta tanti anni fa e che nel corso degli anni ha sempre saputo guardare avanti, al futuro. La storia di una attività che coincide con quella di una grande famiglia, allargata, che di padre in figlio è stata inclusa, per fare parte del progetto, per crescere, rinnovare, arricchire offerta e servizi, sempre al passo con i tempi. Quella dei Lombatti è anche una storia che viaggia a braccetto con quella delle valli che circondano Fornovo, con le sue trasformazioni, i cambiamenti di costume e di abitudini, le nuove esigenze. Dalle prime, rare, automobili, l’azienda nel corso degli anni ha sviluppato un’intensa attività di vendita multimarca, veicoli usati, Km Zero, aziendali, noleggio auto e veicoli elettrici. In parallelo i servizi della concessionaria sono stati strutturati per il “dopo acquisto”: con il reparto assistenza Fiat e Lancia, manutenzioni, revisioni obbligatorie e periodiche dei veicoli per il ministero dei Trasporti e degli impianti a gas, distribuzione di pneumatici e ricambi di meccanica, carrozzeria, componenti elettriche e accessori per tutti i veicoli, l’installazione di impianti a gas, allestimenti interni per veicoli da lavoro, assistenza di allestimenti speciali.

Così la Lombatti riassume cronologicamente la sua storia, con singole immagini che sono già un racconto.

Dal 1924 vendiamo automobili nuove e usate.

1924: inizia la nostra storia con la nascita di “Fratelli Lombatti”.

1927: gli anni dell’estensione: aumentano le auto presenti nell’autorimessa.

1931: la sede si sposta in un garage più ampio in via Veneto a Fornovo, dove viene impiantato il primo distributore di benzina col marchio Shell. Questa attività si aggiunge a quelle già svolte di vendita di automobili, riparazione meccanica, riparazione e sostituzione pneumatici, di soccorso stradale, di servizio di noleggio e di scuola guida.

1950: si aggiunge il servizio di corriere per le linee Fornovo-Sant’Andrea Bagni-Medesano-Noceto-Parma e il servizio di autobus da turismo, che per diversi anni annovera come clienti anche il Parma Calcio e il Rugby Parma.

1960: viene costruita l’attuale sede in via Nazionale a Fornovo. Il lavoro cresce e a dar man forte entrano in azienda i Lombatti della seconda generazione: Renata, Giancarlo, Vittorino e Giorgio, figli del fondatore Mario, Walter e Biancamaria figli di Ciro, Giampiero e Giampaolo figli di Peppino.

1964: viene ufficialmente acquisita la concessione per la vendita delle vetture Fiat con l’attuale denominazione “Fratelli Lombatti”.

1980: entra a pieno titolo in azienda la terza generazione, e si sviluppa anche l’attività di vendita di auto multimarca con una specializzazione iniziale sui fuoristrada ma oggi estesa a tutti i segmenti di auto.

Negli anni ’90 e 2000 la Fratelli Lombatti è sponsor del Parma Calcio.

2008: apre il salone di Noceto in via Matteotti.

2014: quattro generazioni, oltre 90 anni di attività, la passione del primo giorno.

2024: Un anno che segna una tappa importante per la Fratelli Lombatti che festeggia il suo centenario.