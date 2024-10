Funghi e carne mal conservati: 2mila euro di multa a un ristorante in città

A Parma, i Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), in collaborazione con il personale del S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’Azienda USL locale, hanno recentemente effettuato una ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante.

A seguito dei controlli, sono stati sequestrati amministrativamente e smaltiti in regime di autocontrollo 6,4 kg di funghi freschi, del valore commerciale di circa 100,00 euro, conservati promiscuamente e privi della prescritta etichetta attestante l’avvenuto controllo micologico da parte degli ispettori USL o micologi aziendali certificati. Questa irregolarità ha comportato una sanzione amministrativa di 344 euro.

Sono stati inoltre sequestrati 3,5 kg di carne suina sottovuoto congelata, del valore commerciale di circa 50,00 euro, risultata scaduta. Per tale violazione, al legale responsabile è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro, per non aver rispettato le procedure descritte nel manuale di autocontrollo aziendale relative alla verifica delle scadenze dei prodotti alimentari.

Nel corso dell’ispezione, sono state rilevate anche lievi non conformità igienico-sanitarie e carenze nella manutenzione generale dei locali, per le quali il personale del S.I.A.N. ha emesso le relative prescrizioni. È infine stata accertata la mancata indicazione nel menù delle sostanze/ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari. Per questa irregolarità, nei confronti del titolare è stata emessa una diffida.

Questi controlli si inseriscono nell’ambito delle attività costanti volte a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori.