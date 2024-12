Galà Cus Parma, si chiude un anno di sport, Tadonio: “Le parole chiave: attenzione, formazione, servizio”

Si chiude il 2024 e il Cus Parma celebra un anno intenso, scandito da nuove attività, che si affiancano all’impegno quotidiano delle sezioni, nuovi impianti ma soprattutto nuovi servizi rivolti alla città.

“Le parole chiave rimangono: attenzione ai nostri iscritti e alle famiglie, formazione continua per i nostri dipendenti e collaboratori e un servizio ancora più d’eccellenza se possibile”, questa la sintesi del presidente Iacopo Tadonio che tira le fila.

Dall’acquisizione del centro sportivo di Vigatto della sezione Calcio del Cus, alla preziosa collaborazione con la Fondazione Accademia dei giorni straordinari e ancora: dal progetto di safeguarding per contrastare la violenza e gli abusi nel mondo dello sport e il paratriathlon del settore giovanile.

Ma sono tante anche le emozioni che hanno segnato questa stagione, celebratacome di consueto durante il Gala annuale del Centro Universitario Sportivo. Il Cus ha infatti festeggiato,insieme a istituzioni e amici, un 2024 denso di soddisfazioni anche sotto il profilo dei traguardi sportivi.

A cominciare dal poker di atleti, cresciuti nelle schiere rossonere, che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi: Sara Fantini (Carabinieri), Ayomide Folorunso (Fiamme Oro Padova), Edoardo Scotti (Carabinieri) e Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle).

Preziosi anche i risultati raggiunti dalle sue stelle universitarie che brillano sul palco. Di fronte alla platea gremita, insieme alle massime autorità cittadine e le realtà sportive del nostro territorio, è stata celebrata la stagione sportiva che vede il Cus sempre in vetta. Il tradizionale appuntamento, andato in scena al Centro Congressuale, è stato anche l’occasione per fare il puntosulle attività delle sezioni, il cuore pulsante del sodalizio.

Un capitolo a parte meritano poi i Campionati Nazionali Universitari primaverili che hanno visto la compagine rossonera protagonista in Molise, ma anche a Caserta e Genova, con il bilancio finale di 4 ori, 7 argenti e 5 bronzi.

“Siamo consapevoli delle nuove sfide che ci attendono, a cominciare dallo sforzo per mantenere servizi di eccellenza e alla portata di tutti, ma anche una formazione continua dei nostri dipendenti e collaboratori – chiosa il numero uno del Cus -. Al centro rimangono i nostri iscritti e il loro benessere a tuttotondo: dai bimbi alle famiglie, e ancora dagli atleti agli sportivi di ogni età. Si mantengono dei numeri forti e soprattutto la fiducia rinnovata dei giovani e delle famiglie che ci scelgono quotidianamente”.

La solidarietà è da sempre una delle mission del Cus Parma ecco perché ha deciso di stanziare la cifra destinata ai premi dedicati agli Atleti dell’anno per la solidarietà: “Abbiamo scelto di dare un segnale importante e siamo convinti che i nostri ragazzi apprezzino molto di più questo gesto che ricevere un gadget – spiega il presidente Tadonio – di fatto andremo a supportare ulteriormente Caritas Children, con cui abbiamo intrapreso un percorso da tempo, e un progetto nel quale crediamo fortemente dedicato ai bimbi del Madagascar che grazie a questi e ad altri donatori potranno contare sulla scuola materna e la mensa”. A illustrare le specifiche del progetto Michele Manfredi di Caritas Children salito sul palco dopo le premiazioni.

Gli eventi – Oltre 4mila partecipanti e una risposta ancor più entusiasta da parte della città.

Ecco il grande traguardo raggiunto anche quest’anno dalla Parma Mezza Maratona giunta alla 26esima edizione in gran spolvero. Il ricavato della camminata “Corri per la vita” è stato devoluto all’associazione ‘Operare per – nel mondo dalla parte dei bambini’. Una realtà scelta e condivisa dal Centro universitario sportivo e dai main sponsor, l’Agenzia Coscelli, Fornaciari e Corniali di Reale Mutua, Artcafè, Conad ed Erreà.

Grande il successo anche per la Cetilar run, evento clou al Parco Ducale, che si è confermata una grande festa. Ma anche il grande triathlon ha chiamato a raccolta centinaia di bimbi e ragazzi granzie al Duathlon Kids Conad. A gran richiesta poi sono state organizzate le trasferte in montagna, orgoglio della Sezione Sport Invernali. E, già dalla scorsa estate, per la gioia di numerosissime famiglie sono andati in scena Giocampus Estate e Campus Trek.

I numeri – A volte serve ‘dare i numeri’ per tradurre in concreto soddisfazione e tanto impegno: undici sezioni, poco meno di 7700 tesserati e un costante interesse per i tanti progetti messi in campo. A cominciare dal ‘gioiello’ Giocampus, che accompagna bambini e preadolescenti, in ogni giorno dell’anno, attraverso l’educazione al movimento, ai corretti stili di vita alimentari, all’inclusione e alla sostenibilità. Per dare un’idea: Giocampus Scuola coinvolge quasi 14.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado per oltre 600 classi, dove, oltre alle ore di educazione motoria, sono state attivate più 300 ore settimanali di attività sportiva inclusiva. E ancora: Giocampus Neve lo scorsoinverno ha superato le 1300 presenze e si appresta a superarle nell’edizione partita qualche giorno fa, mentre Giocampus Estate ancora una volta ha sforato il muro delle 5000 presenze durante le 14 settimane di attività estiva.