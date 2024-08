Gara di motoaratura: sui campi della Fiera agricola di Trecasali vincono Barbieri, Borettini, Tamani e Iafulli

Sono Andrea Barbieri, Davide Borettini, Davide Tamani e Alessandro Iafulli i vincitori dell’Angaratura, la gara di motoaratura organizzata da Anga, l’associazione dei giovani imprenditori di Confagricoltura Parma.

Ognuno di loro ha trionfato in una delle quattro categorie in cui si suddivide la gara, quest’anno ospitata all’interno del ricco programma della Fiera Agricola di Trecasali, e durante la quale si valutano parametri quali inizio e fine solco, pareggiamento, profondità, larghezza di lavoro e comportamento della macchina.

Andrea Barbieri di Colorno ha vinto nella categoria bivomere fuori solco davanti a Dario Bertoni di Traversetolo e Davide Bertoletti di Lesignano, secondi, e ad Edoardo Bernazzoli di Villanova (Pc), terzo.

Nel bivomere entro solco Davide Borettini di Colorno ha preceduto Enzo Soldati di San Polo di Torrile ed Angelo Ghezzi di San Quirico di Sissa Trecasali.

Nel trivomere fuori solco Davide Tamani di Torrile ha superato la concorrenza di Paolo Bercelli di Lemignano, secondo, ed Alex Anzolla di Sorbolo, terzo.

Infine nel quadrivomere il successo di Alessandro Iafulli di Vicomero.

Assegnato anche un premio speciale, per l’originalità del mezzo, a Dario Bertoni e Davide Bertoletti.

“Alla gara – spiega Alessandro Pizzarotti di Anga Parma – abbiamo aggiunto anche interventi di minima lavorazione del terreno perché alla storicità dell’aratura abbiamo voluto affiancare l’innovazione tramite la sperimentazione di tecniche all’avanguardia”.

“La gara di motoaratura – sottolinea Roberto Gelfi, presidente di Confagricoltura Parma – è una festa rurale che coniuga aspetti ambientali, lavorativi e ricreativi. Dimostra come nel contesto rurale si riesca a combinare al meglio questi aspetti: qui riusciamo a vivere, a lavorare e riusciamo anche a trovare momenti di divertimento come questo”.

“È stato bellissimo ospitare una manifestazione come la motoaratura – conclude Igino Zanichelli, sindaco di Sissa Trecasali -. Gli agricoltori sono fondamentali per il nostro territorio. Grazie a tutti gli organizzatori della Fiera agricola di Trecasali”.

Con la sfida nella Bassa è proseguita un’estate ricca di appuntamenti per Confagricoltura Parma. “Il prossimo evento aperto a tutti – preannuncia il direttore Eugenio Zedda – sarà la festa della vendemmia giovedì 29 agosto all’azienda agricola Oinoe di Traversetolo per fare il punto sul settore vitivinicolo. Scopriremo il metodo classico a Parma>. Già aperte le prenotazioni (0521 954066 o parma@confagricoltura.it) per partecipare alla serata che prevede una passeggiata in vigna e la degustazione di due vini metodo classico (un bianco ed un rosè) da solo Magnum, accompagnata da piccola stuzzicheria.